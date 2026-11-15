Homenaje emotivo de Tenerife a Jesús de Miguel en el Heliodoro Rodríguez López

Jugadores del CD Tenerife rindieron un sentido homenaje a Jesús de Miguel antes del partido ante el AC Ceuta FC en el Heliodoro Rodríguez López.

Los jugadores del CD Tenerife regresaron a la competencia deportiva después de la trágica pérdida de su capitán, Jesús De Miguel, y realizaron un conmovedor homenaje durante el encuentro disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López. El equipo local enfrentó al AC Ceuta FC en un partido correspondiente a la Segunda División de España, marcando el retorno a la cancha tras un duelo intenso vivido por la comunidad futbolística.

Homenaje en el círculo central del Heliodoro Rodríguez López

El acto conmemorativo tuvo lugar en el centro exacto del campo de juego, donde el capitán del CD Tenerife lideró una fila compuesta por jugadores y árbitros que se acercaron al círculo central para dejar un arreglo floral en el lugar preciso donde ocurrió el golpe fatal. Este gesto simbólico sirvió como punto de encuentro para todos los protagonistas de la jornada, quienes se posicionaron alrededor del círculo central mientras iniciaban una ovación conjunta junto a los hinchas presentes en las tribunas del estadio Heliodoro Rodríguez López, en un gesto de solidaridad y recuerdo continuo.

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La remera con el mensaje eterno a la memoria

Todos los involucrados en el partido, incluyendo al equipo del AC Ceuta FC, lucieron una remera especial con la leyenda "Siempre en nuestro recuerdo" grabada en la prenda, reforzando el sentimiento de pérdida compartida. Jesús De Miguel falleció el 3 de noviembre pasado, un día después de haber sufrido un fuerte impacto en el pecho durante un duelo válido por la Segunda División de España contra el FC Andorra, cuando ambos jugadores disputaron un balón en el medio de la cancha.

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Sanción deportiva al arquero Jesús Owono

En el ámbito disciplinario, se conoció la sanción deportiva impuesta a Jesús Owono, el arquero del FC Andorra quien fue el responsable directo del golpe que derivó en la muerte del capitán canario. La noticia de la pena deportiva se sumó al clima de duelo que envolvió a Tenerife, mientras el entrenador de Jesús Owono reveló detalles sobre el estado anímico del portero y si este planea retirarse del fútbol profesional tras el incidente.

Comentarios comparativos en el fútbol internacional

El incidente también generó comentarios de figuras del deporte, como la comparación realizada por el exfutbolista Marco Materazzi entre el cabezazo de Zidane y la tragedia de Tenerife, expresando gratitud por no haber sufrido daños similares. El clima de reflexión abarcó desde el estadio Heliodoro Rodríguez López hasta los análisis generales del fútbol español, donde la seguridad de los jugadores se convierte en un tema central de debate ético y normativo en la competencia.