Homenaje electrónico a Francisco en Plaza de Mayo con más de 120.000 asistentes

El padre Guilherme Peixoto ofreció un espectáculo de música electrónica y oraciones en la Plaza de Mayo, en homenaje al papa Francisco, congregando a más de 120.000 personas. El evento incluyó videos, discursos del pontífice y un mensaje del arzobispo Jorge García Cuerva.

El padre portugués Guilherme Peixoto lideró un espectáculo sin precedentes en la Plaza de Mayo, fusionando música electrónica con profundas oraciones en un emotivo homenaje al papa Francisco. Este evento congregó a una multitud estimada de más de 120.000 personas, quienes se unieron en un tributo al pontífice. La propuesta artística se enriqueció con la proyección de videos, imágenes icónicas y citas célebres del fallecido sumo pontífice.

Uno de los momentos cumbres fue la intervención del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, quien compartió un mensaje inspirador con los presentes, reforzando el espíritu del evento. La apertura del espectáculo estuvo marcada por un impactante video que narró la trayectoria de Jorge Bergoglio, desde sus inicios como obispo en Buenos Aires hasta su consagración como Papa en El Vaticano. El material audiovisual incluyó la conmovedora imagen de su primera aparición pública como Francisco en el balcón central de la Basílica de San Pedro, junto a otros instantes significativos de su pontificado, todo ello acompañado por el eco de su propia voz. A lo largo de la presentación, se intercalaron fragmentos de discursos públicos donde el pontífice expuso su visión sobre la Iglesia y la sociedad contemporánea. "Quiero lío, quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera, quiero que la Iglesia salga a la calle. Hagan lío", se escuchó en uno de los pasajes más resonantes. "Las parroquias, los colegios, las instituciones son para salir. Si no salen se convierten en una ONG y la Iglesia no puede ser una ONG", proclamaba otra de sus recordadas frases, enfatizando la necesidad de una Iglesia activa y comprometida con el mundo exterior. El papel protagónico de los jóvenes fue otro de los ejes centrales del material proyectado. "Si los jóvenes no son los protagonistas de la historia, estamos fritos. Porque son el futuro y son el presente", resonó con fuerza a través de los altavoces distribuidos en la Plaza de Mayo. "Los jóvenes necesitan dialogar con sus raíces y los viejos necesitan darse cuenta que dejan herencia", se destacó, subrayando la importancia de la conexión intergeneracional. En otro segmento del video, se evocaron las palabras de Francisco sobre los conflictos internacionales, pronunciadas pocos días después de un relevante intercambio entre Donald Trump y el papa León XIV. "La guerra lamentablemente es la crueldad al día. Resolver las cosas por la guerra es decir no a la capacidad de diálogo", sentenciaba el mensaje del papa, en el contexto del show del padre Guilherme. El video introductorio culminó con un emotivo llamado: "Por favor, no se olviden de este obispo, que está lejos, pero los quiere mucho. Recen por mí". Esta despedida dio paso a la vibrante música electrónica que inundó el centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por más de dos horas y media, creando una atmósfera de celebración y reflexión. Tras la proyección, y en los primeros minutos del show musical, se hizo una pausa para reproducir un mensaje grabado que decía: "Gracias papa Francisco, intercede por nosotros". Dado que el evento era un homenaje al fallecido líder de la Iglesia, a lo largo de la velada se presentaron diversas frases y videos del Papa Francisco, en su memoria y para mantener vivo su legado. Sin embargo, una de las mayores sorpresas de la noche fue la proyección de un mensaje grabado del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, quien además tuvo la oportunidad de subir al escenario para dirigirse directamente al público. "Durante mucho tiempo escuchamos la frase ‘Francisco no vino a la Argentina’. Sin embargo, hoy lo sentimos más vivo que nunca entre nosotros", afirmó el arzobispo, transmitiendo una profunda sensación de cercanía espiritual. García Cuerva planteó que esta presencia perdura en la práctica de sus enseñanzas, subrayando que "va a seguir presente entre nosotros si somos capaces de vivir todo lo que el papa Francisco nos enseñó, si somos capaces de mirarnos a los ojos y descubrir que somos hermanos más allá de nuestras diferencias". Compartiendo el escenario y el micrófono con Guilherme, Cuerva reflexionó sobre la esencia de la comunidad: "El papa Francisco nos dijo que para que haya fiesta tiene que haber encuentro. Gracias a todos porque vinieron con ganas de encontrarse. Somos todos distintos pero estamos acá y entre todos hacemos de este momento una gran fiesta'. En este sentido, realizó un ferviente llamado a sostener la búsqueda de la paz mundial: "No nos cansemos todos de seguir pidiendo por la paz, unirnos al papa León y pedir por la paz en el mundo, porque la guerra no soluciona nada", concluyó, reiterando el mensaje pacifista del pontificado y de la propia Iglesia. Este evento masivo se convirtió en un testimonio palpable de la influencia y el afecto que el papa Francisco ha generado, reuniendo a miles de personas en un espacio de memoria, reflexión y esperanza. La combinación de arte, espiritualidad y comunidad demostró la capacidad de Francisco para inspirar a las personas, incluso en su ausencia física, promoviendo un mensaje de unidad y paz que trasciende fronteras





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