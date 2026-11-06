Homenaje a Bifulco en Buenos Aires: despedida del actor en Villa Urquiza

Familiares y figuras artísticas como Rodrigo Vagoneta y Álvaro Navia rindieron homenaje a Bifulco en el velatorio de Buenos Aires. Conozca los detalles de su fallecimiento y el legado del humorista en Villa Urquiza.

El artista y humorista Bifulco recibió el último adiós en un emotivo velatorio desarrollado en la Ciudad de Buenos Aires. La ceremonia se llevó a cabo en la dirección avenida La Pampa 5561, permitiendo que seres queridos y figuras del medio artístico acompañaran a la familia en este momento de duelo.

Presentes en la despedida

Entre las personalidades que acudieron para rendir culto al actor se encontraron nombres reconocidos de la comedia nacional. Asistieron Rodrigo Vagoneta, Álvaro Navia, Mariano Iúdica, Roberto Peña, Larry de Clay, Chino D'Angelo, El Turco Naim y Alfredo Silva.

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La presencia de Alfredo Silva fue destacada debido al vínculo de cercanía que mantenía con el fallecido. Este trío histórico compartió escenario con Bifulco en el proyecto Los Jaimitos junto a Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta, dejando una huella significativa en el humor televisivo.

Descubrimiento y causa médica

El artista falleció en su vivienda ubicada en el barrio porteño de Villa Urquiza. Según el relato de Alfredo Silva, quien también fue amigo del actor, la madre de Bifulco fue quien lo encontró sin vida en el suelo de su domicilio.

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En las primeras horas posteriores al hecho, la causa preliminar se registró como un paro cardíaco. Se indicó que personal de la Policía Científica trabajó en el lugar para recabar evidencias y establecer los detalles técnicos del evento trágico.

Investigación y responsabilidades

La investigación oficial quedó bajo la intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 36. Esta entidad asumió el control del caso para determinar todas las circunstancias legales y médicas que rodearon la muerte del reconocido actor.

Los colegas de Bifulco han expresado su profunda tristeza ante la noticia. Su personaje y su trayectoria dejaron una marca indeleble en sus compañeros de profesión, quienes recordarán su talento en los escenarios.

Compromisos futuros suspendidos

El actor tenía proyectos profesionales pendientes que ahora no podrán llevarse a cabo. Apenas una semana antes de su fallecimiento, había firmado un contrato para integrar la temporada de verano en Mar del Plata.

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La planificación incluía un regreso a los escenarios con un espectáculo de humor. Este programa se presentaba anteriormente en el Teatro Victoria de Mar del Plata, consolidando su presencia en la cartelera veraneante.

Agradecimiento y privacidad

Luciana Bifulco, hija del artista, utilizó sus redes sociales para dirigirse al público. Agradeció las muestras de afecto recibidas por parte de la familia y solicitó explícitamente respeto por la intimidad de los suyos durante el periodo de duelo.

Este gesto busca proteger la privacidad de los seres queridos mientras procesan la pérdida de una figura clave del humor nacional.