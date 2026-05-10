Hombres y mujeres detenidos en el Aeropuerto Internacional de Rosario por exhibiciones obsenas en el avión

Un hombre y una mujer fueron detenidos cuando el avión en el viajaban arribó al Aeropuerto Internacional de Rosario, acusados de haber mantenido relaciones sexuales en la cabina mientras la aeronave se encontraba en vuelo. Según trascendió, se les imputa el delito de 'exhibiciones obsenas' luego de que una pasajera que iba con su nieta menor de edad los denunciara ante los oficiales de a bordo por tener relaciones sexuales en el avión que provenía desde Panamá.

Un hombre y una mujer fueron detenidos cuando el avión en el viajaban arribó al Aeropuerto Internacional de Rosario, acusados de haber mantenido relaciones sexuales en la cabina mientras la aeronave se encontraba en vuelo.

Según trascendió, se les imputa el delito de 'exhibiciones obsenas' luego de que una pasajera que iba con su nieta menor de edad los denunciara ante los oficiales de a bordo por tener relaciones sexuales en el avión que provenía desde Panamá. En la acusación policial se 'manifiesta que habría una mujer y un hombre con sus prendas bajas en el interior del avión e hicieron exhibiciones' dentro de la aeronave y 'por tal motivo se procede a la aprehensión de ambas personas' en la terminal aérea rosarina





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