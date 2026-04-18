Hombre imputado por amenazas de muerte a hermano y sobrino; hallan arsenal en su domicilio de Almagro

Un hombre de 35 años fue imputado por amenazar de muerte a su hermano y sobrino de 9 años en Almagro. Tras una denuncia, la policía allanó su domicilio y secuestró un gran número de armas blancas, réplicas y elementos de aire comprimido.

Un grave incidente familiar en el barrio de Almagro , Buenos Aires, ha culminado en un impresionante despliegue policial y la imputación de un hombre de 35 años por amenazas de muerte hacia su propio hermano y su sobrino de tan solo 9 años. La situación se desencadenó cuando el hermano de 36 años, preocupado por el estado anímico y los mensajes alarmantes que recibía de su familiar, intentó brindarle asistencia médica solicitando el apoyo del 911. Este acto de auxilio, sin embargo, provocó la ira del acusado.

Al percatarse de la presencia policial, el hombre se negó a permitirles el acceso a su domicilio y comenzó a enviar una avalancha de mensajes intimidatorios y amenazantes dirigidos a su hermano. Las comunicaciones, según la investigación liderada por el fiscal Federico Battilana, eran de una brutalidad extrema. El agresor profería advertencias directas de muerte, declarando que su hermano ya estaba sentenciado y que incluso planeaba localizar su lugar de trabajo para acabar con su vida.

La tensión escaló drásticamente cuando las amenazas se extendieron al menor de edad, un niño de 9 años. El temor constante generado por estas intimidaciones llevó a la víctima a presentar una denuncia formal ante las autoridades, evidenciando el profundo impacto que la situación estaba teniendo en su vida cotidiana y la de su hijo.

Ante la gravedad de los hechos y la urgencia de proteger a las víctimas, el fiscal Battilana, al frente de la Fiscalía PCyF N°21, solicitó y obtuvo la autorización del juez Juan José Cavallari para llevar a cabo un allanamiento en la residencia del sospechoso. El resultado del operativo, ejecutado por efectivos del Cuerpo de Investigaciones Judiciales y de la Policía de la Ciudad, fue alarmante. Los agentes descubrieron un verdadero arsenal doméstico que incluía una cantidad considerable de armas blancas, entre ellas 40 cuchillos, nueve hachas de mano, dos catanas y un machete, además de un arco con flechas.

La presencia de armas de fuego también fue notoria, con el secuestro de tres revólveres y un rifle de aire comprimido equipado con mira. Se incautó también una réplica de pistola, elementos tácticos como guantes y tonfas extensibles, lo que evidenciaba la peligrosidad del individuo y la seriedad de las amenazas.

Dada la extrema peligrosidad que representaba el conjunto de elementos secuestrados, la Justicia ordenó la incautación de la totalidad de los mismos. El fiscal imputó formalmente al hombre por el delito de amenazas y ha solicitado de manera urgente un informe a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) con el fin de determinar si poseía permisos legales para la tenencia de armas de fuego. Como medida de protección inmediata para garantizar la seguridad e integridad física del denunciante y su hijo de 9 años, se les ha proporcionado un botón antipánico y se ha notificado al agresor que debe presentarse ante la sede fiscal. Este caso pone de manifiesto los peligros que pueden surgir de conflictos familiares y la importancia de la intervención judicial y policial para prevenir desenlaces trágicos





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