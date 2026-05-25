Hombre gravemente herido tras caer al cauce de La Cañada en Córdoba

Un hombre resultó gravemente herido tras caer al cauce de La Cañada, en pleno centro de la ciudad de Córdoba. La causa de la caída aún se investiga.

Un hombre resultó gravemente herido tras caer al cauce de La Cañada , en pleno centro de la ciudad de Córdoba . El hecho ocurrió este lunes cerca de la 1:30 en la intersección de Marcelo T. de Alvear y Caseros.

Efectivos del DUAR (Departamento Unidades de Alto Riesgo) llegaron rápidamente al lugar y desplegaron maniobras de rescate vertical para poder asistirlo y no agravar su cuadro. El hombre fue atendido por el servicio de emergencias médicas y, según el diagnóstico inicial, presentaba un traumatismo de cráneo grave producto del impacto, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital de Urgencias, donde quedó internado con pronóstico reservado.

La Policía y la Justicia iniciaron una investigación para determinar cómo se produjo la caída. No se descarta ninguna hipótesis, desde un accidente hasta la posible intervención de terceros, por lo que se están analizando cámaras de seguridad y se buscarán testigos





minutounocom / 🏆 7. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Córdoba La Cañada Hospital De Urgencias DUAR Traumatismo De Cráneo Investigación Policial Cámaras De Seguridad Testigos

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Franco Colapinto busca remontar desde el 13° puesto en el GP de CanadáDespués de no poder dar ni una sola vuelta en la Práctica Libre por una falla en la unidad de potencia, el piloto argentino logró sortear las complejidades iniciales de un trazado sumamente exigente en Montreal y se metió en el segundo corte clasificatorio (SQ2). Aunque intentó mejorar sus registros de forma progresiva, la paridad del lote medio y las limitaciones de su monoplaza le impidieron limar las décimas necesarias en el epílogo de la sesión.

Read more »

Un hombre murió arrollado por una formación del Tren Roca en BarracasEl incidente fatal fue en el ramal Temperley.

Read more »

Muerte de Kevin Martínez en Chascomús: detuvieron al hombre que golpeó al adolescente tras el choqueLeandro Marzzelino (52) quedó a disposición de la Justicia por el presunto delito de homicidio en grado de tentativa con dolo eventual.Había golpeado al adolescente mientras estaba en una camilla de camino al hospital.Otros tres policías fueron imputados por incumplimiento de sus deberes, además del conductor de la moto en la que viajaba Kevin.

Read more »

La romántica postal de Franco Colapinto y Maia Reficco en el Gran Premio de CanadáHoras antes de correr la sprint, el piloto de Alpine caminó de la mano por el paddock con la reconocida actriz, con quien blanqueó un romance en abril. Mirá la foto.

Read more »