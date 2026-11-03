Hombre de 46 años hallado muerto en allanamiento por grooming en La Paz

Un hombre de 46 años fue encontrado sin vida durante un operativo judicial en La Paz, Entre Ríos. El hecho ocurrió el 1 de noviembre en una investigación por presunta captación sexual de menores.

Un hombre de 46 años fue encontrado muerto durante un operativo policial en la localidad de La Paz, provincia de Entre Ríos. El incidente se registró el domingo 1 de noviembre, alrededor de las 6.40, cuando efectivos de distintas fuerzas llegaron a una vivienda para cumplir con uno de los dos allanamientos ordenados por el Juzgado de Garantías N° 8 de Quilmes.

Detalles del hallazgo mortal y reacción del imputado

La principal evidencia disponible indica que el hombre se encerró en una habitación específica antes de que los agentes pudieran ingresar al domicilio. Posterior a esta acción, los efectivos lo hallaron sin vida en el interior de dicha pieza. Según los primeros reportes emitidos por la policía, durante el procedimiento se pudo escuchar una detonación proveniente del lugar de los hechos.

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En el sitio, los investigadores secuestraron un revólver como elemento clave para la investigación. Inmediatamente, se convocó al personal de Policía Científica para realizar los peritajes forenses correspondientes y determinar las causas exactas del deceso. El cuerpo fue trasladado bajo disposición de la Fiscalía interviniente para la realización de la autopsia que aclare las circunstancias de la muerte.

Causa judicial y modalidades del presunto delito

La investigación judicial está directamente relacionada con la presunta captación de una persona menor de edad mediante el uso de medios tecnológicos. Los cargos involucran fines sexuales y la facilitación o suministro de material pornográfico a la víctima menor. Este contexto explica la urgencia y la envergadura de las operaciones policiales realizadas.

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Los procedimientos operativos estuvieron a cargo de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Jefatura Departamental de La Paz. Además, participó la División Investigaciones Tecnológicas de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, aportando expertise especializado en delitos cibernéticos y rastreo digital necesario para este tipo de causas complejas.

Secuestros tecnológicos en los dos domicilios

Los dos allanamientos ordenados por la justicia arrojaron resultados positivos que permitieron incautar diversos dispositivos electrónicos. En el primer domicilio, los efectivos secuestraron un pendrive y una notebook portátil. Estos elementos quedarán bajo custodia judicial para su análisis técnico exhaustivo.

En la segunda casa, donde se encontró al hombre de 46 años sin vida, se incautaron un teléfono celular con tarjeta SIM y su cargador correspondiente. También se aseguró un módem Wi-Fi y se realizó una revisión técnica preliminar de una tarjeta de memoria de 2 GB. El objetivo es determinar si estos componentes contienen información vinculada con la presunta captación sexual.

Estatus procesal y próximos pasos oficiales

Hasta el momento, no se han difundido los resultados del análisis forense de los dispositivos electrónicos secuestrados. Tampoco se ha precisado oficialmente cuál era la situación procesal específica del fallecido dentro de la investigación por grooming. La Fiscalía continúa trabajando para esclarecer las circunstancias de la muerte y definir los siguientes pasos legales.

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En los operativos también intervinieron efectivos de la Comisaría Primera junto con personal de Policía Científica de la zona. La investigación por grooming continúa bajo la órbita judicial de Quilmes, manteniendo el enfoque en la protección de los menores y la recolección de pruebas digitales que sostengan el caso penal en curso.