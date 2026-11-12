Hombre condenado a 10.000 euros por difamación en LinkedIn tras crítica en Airbnb

El Juzgado de Badalona redujo la indemnización a 10.000 euros, pero confirmó la responsabilidad civil por atacar la reputación profesional de huéspedes en redes sociales.

Un hombre en España ha sido condenado judicialmente por vulnerar el derecho al honor de una pareja de huéspedes tras realizar acusaciones públicas contra ellos en la red social LinkedIn. Esta medida correctiva responde a la disputa iniciada cuando los clientes publicaron reseñas negativas sobre su alojamiento turístico en plataformas como Airbnb y Google.

La conflictiva situación escaló cuando el hijo de los propietarios de la vivienda decidió responder a las críticas digitales enviando mensajes dirigidos directamente a los perfiles profesionales de los visitantes. Estas acciones derivaron en una demanda por la vulneración del derecho al honor de los afectados, que reclamaron una reparación por el perjuicio sufrido.

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Mecanismo Legal De Responsabilidad Civil

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Badalona analizó el caso y determinó que las publicaciones realizadas en la plataforma laboral constituyeron una intromisión ilegítima en la reputación personal y profesional de la pareja. El tribunal consideró que calificar a un cliente de estafador y cuestionar su credibilidad en un entorno público va más allá de una legítima defensa o respuesta comercial.

Inicialmente, el juez condenó al hombre a pagar una indemnización de 30.000 euros, una suma considerada significativa por la gravedad de las ofensas. La resolución obligaba además a la eliminación inmediata de las publicaciones difamatorias y a la difusión del fallo judicial en los mismos medios donde se realizaron los ataques.

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Posiciones Y Argumentos De Las Partes

Los huéspedes alegaron que las acciones del demandado afectaron su imagen pública de manera severa. Ante la situación, decidieron recurrir a la Justicia para reclamar la indemnización correspondiente al daño moral y profesional sufrido. Consideraron que las acusaciones no tenían base factual y que buscaban dañar su reputación profesional.

Por su parte, el hijo de los propietarios argumentó que su intención era advertir a otros usuarios sobre la supuesta mala conducta del huésped. Sin embargo, el tribunal rechazó esta justificación, señalando que el intento de conseguir que los huéspedes retiraran sus reseñas negativas no justificaba las descalificaciones ni las acusaciones difundidas.

Impacto Concreto Y Resolución Final

En una revisión posterior, la justicia decidió reducir la indemnización de 30.000 a 10.000 euros. Esta rebaja se fundamentó en que los mensajes permanecieron visibles durante menos de dos meses. Además, no se acreditaron daños económicos concretos derivados de las publicaciones, aunque se reconoció el alcance potencial hacia numerosas personas.

La resolución confirmó la responsabilidad civil del hombre por sus publicaciones en la red social. El monto ajustado refleja las circunstancias acreditadas en el expediente judicial. Se mantuvieron las medidas de reparación, incluyendo la eliminación de los mensajes y la difusión del fallo.

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Límites De La Libertad De Expresión Digital

Este episodio ha vuelto a poner en discusión los límites de las respuestas públicas ante las críticas en internet. Las consecuencias legales de las acusaciones difundidas en redes sociales son cada vez más relevantes en el ámbito del consumo digital.

El caso sirve como precedente sobre cómo las plataformas laborales pueden ser utilizadas indebidamente para ataques personales. La sentencia establece que el contexto profesional no otorga impunidad para difamar a terceros.