Desde la creación de los Premios Nobel hasta victorias deportivas y trágicos atentados, este compendio revela eventos clave que marcaron la historia mundial.

La selección de eventos históricos presentados abarca más de un siglo de desarrollos significativos en cultura, ciencia, política y deportes. Desde la fundación de reconocimientos globales hasta hitos del rock y tragedias aéreas, estos sucesos han dejado una huella imborrable en la memoria colectiva. Cada fecha mencionada representa un punto de inflexión que continuará siendo relevante para futuras generaciones.

Fundación de los premios internacionales

Alfred Nobel, el industrial sueco creador de la dinamita, firmó su testamento en 1895 con la intención de destinar su fortuna a financiar premios para reconocer logros excepcionales. La decisión estableció cinco categorías iniciales: Química, Física, Medicina, Literatura y Paz, cuyos galardonados se entregan cada 10 de diciembre, fecha del aniversario de su fallecimiento. En 1969, se incorporó el premio en Economía, ampliando el alcance de esta prestigiosa institución. Estos reconocimientos se consolidaron como los galardones más importantes del mundo académico y humanitario.

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Legado musical y artístico global

El 1896 marcó el estreno en Frankfurt del poema sinfónico Así habló Zaratustra, obra de Richard Strauss inspirada en el libro de Friedrich Nietzsche. Su introducción alcanzó fama universal al ser utilizada por Stanley Kubrick como leitmotiv en la película 2001: Odisea del espacio. Por otro lado, el nacimiento de Jimi Hendrix en Seattle en 1942 transformó la historia del rock. Junto a The Jimi Hendrix Experience, lanzó Are You Experienced? en 1967 y actuó en Woodstock en agosto de 1969. Falleció en Londres en 1970, integrando el trágico grupo de estrellas que murieron a los 27 años.

Eventos políticos y atentados históricos

En 1970, el pintor boliviano Benjamín Mendoza y Amor intentó asesinar al papa Pablo VI en Manila. Disfrazado de sacerdote, clavó una daga en el pecho del Pontífice segundos después de que bajara del avión. Los obispos redujeron al agresor, quien fue condenado por tentativa de homicidio y afirmó que buscaba crear una obra surrealista. Regresó a Bolivia, donde murió en 2014. Diez años después, en 1983, una tragedia aérea en Madrid causó la muerte de 181 personas cuando un Boeing 747 de Avianca se estrelló antes de aterrizar en Barajas. Entre las víctimas figuraban intelectuales destacados como Ángel Rama y Manuel Scorza.

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Hitos en la lucha por los derechos civiles

Harvey Milk, el primer activista gay en asumir un cargo público en Estados Unidos, fue asesinado en 1978 junto al alcalde de San Francisco, George Moscone. Dan White, quien había renunciado y solicitado su readmisión, los mató a balazos. White recibió una condena de siete años y se suicidó en 1985. La vida de Milk fue recreada en la película de Gus Van Sant con Sean Penn. Estos eventos subrayan la lucha continua por la igualdad y los derechos humanos en la política moderna.

Conquistas deportivas y despedidas literarias

En 2016, Argentina conquistó la Copa Davis tras una memorable final contra Croacia en Zagreb. El equipo, dirigido por Daniel Orsanic, logró una remontada histórica donde Juan Martín del Potro derrotó a Marin Čilić tras ir dos sets abajo, y Federico Delbonis venció a Ivo Karlović. Esta victoria culminó el sueño máximo del tenis nacional. Asimismo, la escritora Almudena Grandes falleció en Madrid en 2021 a los 61 años. Su novela Las edades de Lulú (1989) la consagró como una figura clave de la literatura contemporánea.