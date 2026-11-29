Revise los acontecimientos históricos más significativos del 24 de abril, desde la muerte de Giacomo Puccini hasta la elección de José Mujica en Uruguay. Un resumen detallado de cultura, política y sociedad.

El calendario histórico del 24 de abril destaca por la convergencia de eventos trascendentales que han marcado la cultura, la política y la sociedad en diferentes momentos del siglo XX. Entre los hitos más relevantes se encuentra el fallecimiento de Giacomo Puccini, considerado el compositor de ópera italiano más importante tras Giuseppe Verdi, cuyo legado perdura con obras maestras como La Bohème y Turandot. Paralelamente, este día también recuerda el inicio de la presidencia de José Mujica en Uruguay, un episodio fundamental para la historia política sudamericana reciente.

Legado musical y cultural internacional

Giacomo Puccini falleció en Bruselas en el año 1924, dejando un vacío inmenso en la ópera mundial. Nacido en 1858, irrumpió con fuerza en la escena artística como parte de la escuela verista, un movimiento que priorizó el realismo en las narrativas escénicas. Sus composiciones más emblemáticas incluyen La Bohème, Tosca y Madama Butterfly. La última de sus óperas, Turandot, permaneció inconclusa debido a su fallecimiento y fue estrenada de forma póstuma, consolidando su estatus como una figura central del repertorio clásico italiano.

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En el ámbito del rock argentino, el 24 de abril de 1969 marca un hito irrepetible con la salida a la venta del primer disco de Almendra. Este álbum, titulado con el nombre de la banda, es reconocido universalmente como uno de los trabajos más relevantes de la historia del rock en Argentina. El grupo estaba integrado por Luis Alberto Spinetta, Emilio Del Guercio, Edelmiro Molinari y Rodolfo García. Previamente, ya habían lanzado varios sencillos, y la fama del grupo se cimentó con la versión de "Tema de Pototo" grabada por Leonardo Favio bajo el título "Para saber cómo es la soledad".

Por otro lado, el 24 de abril de 1946 vio la luz de Silvio Rodríguez en San Antonio de los Baños, Cuba. Este artista se consolidó como uno de los cantautores en castellano más influyentes de su generación. Formó parte esencial de la Nueva Trova cubana, movimiento que surgió en la isla junto a figuras de la talla de Vicente Feliú y Pablo Milanés. Su discografía incluye producciones destacadas como Mujeres, Unicornio, Tríptico y la trilogía conformada por los discos Silvio, Rodríguez y Domínguez.

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Transformaciones políticas y diplomáticas

La diplomacia internacional celebró un avance significativo el 24 de abril de 1984, cuando los cancilleres Dante Caputo de Argentina y Jaime Del Valle de Chile firmaron el Tratado de Paz y Amistad en el Vaticano. Este acuerdo cerró definitivamente el conflicto limítrofe en torno al canal de Beagle. Veinticinco años después, en 2009, las presidentas Cristina Fernández de Kirchner y Michelle Bachelet se reunieron en Roma con el papa Benedicto XVI para conmemorar el aniversario de aquel documento histórico, reafirmando la paz entre ambas naciones.

En el plano político sudamericano, el 24 de abril de 2009 José Mujica se impuso en el ballotage al expresidente Luis Lacalle, convirtiéndose en el nuevo mandatario de Uruguay. Con 74 años en ese entonces, Mujica sucedió al primer gobierno del Frente Amplio, encabezado por Tabaré Vázquez. Su trayectoria previa estaba marcada por su militancia en Tupamaros y su prisión durante la dictadura militar uruguaya entre 1973 y 1985, hechos que definieron su perfil público durante su gestión.

Otorgamientos de premios y reconocimientos

El 24 de abril de 2007, el poeta Juan Gelman fue galardonado con el Premio Cervantes, la máxima distinción literaria en castellano. A los 77 años, Gelman se convirtió en el cuarto argentino en recibir este honor, uniéndose a Jorge Luis Borges, Ernesto Sabato y Adolfo Bioy Casares. Su carrera literaria comenzó con la publicación de Violín y otras cuestiones en 1956, y continuó con títulos como Gotán, Cólera buey, Anunciaciones, Valer la pena, País que fue será y Mundar. Gelman recogió el galardón el 23 de abril de 2008 en Alcalá de Henares de manos del rey Juan Carlos de España.

Además de los premios literarios, el 24 de abril también marca el nacimiento de Juan Alberto Badía en 1946. El locutor y animador se convirtió en una de las figuras más queridas de los medios argentinos. Comenzó su carrera en la radio en los años 70, acompañado por Graciela Mancuso. Alcanzó una masividad sin precedentes en los años 80, tras el retorno de la democracia, con el ciclo Badía y compañía, que se emitía en vivo los sábados. También condujo Imagen de radio y se mantuvo activo en radio y televisión hasta su fallecimiento en 2012.

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Despedidas y homenajes póstumos

El 24 de abril de 2001, George Harrison, exbeatle y guitarrista de la banda más famosa de la historia de la música popular, falleció a los 58 años en Los Ángeles a causa de un tumor. Tras la ruptura de los Beatles en 1970, sorprendió al mundo con su álbum All Things Must Pass, el primer álbum triple editado en la historia. Un año después, encabezó el Concierto para Bangladesh en Nueva York, el primer show benéfico organizado por una estrella. Harrison jugó un papel clave en incorporar el sonido de la India al rock occidental.

En el ámbito del cine y el teatro argentino, el 24 de abril de 2008 falleció Ulises Dumont a los 71 años. Durante décadas, Dumont fue un rostro icónico de la cultura nacional. Entre sus películas más recordadas se encuentran La parte del león, Tiempo de revancha, Últimos días de la víctima, Los enemigos, No habrá más penas ni olvido, Los chicos de la guerra y El mismo amor, la misma lluvia. También actuó en ciclos televisivos como Un mundo de veinte asientos y Sin condena, y en teatro con obras de Roberto Cossa como La nona y Yepeto.

Finalmente, el 24 de abril de 1986 se recordó la muerte de Cary Grant a los 82 años. Nacido en 1904 en Bristol con el nombre de Archibald Leach, Grant fue uno de los grandes actores del Hollywood clásico. Protagonizó clásicos inmortales como Algo para recordar, Charada, Notorious, Para atrapar al ladrón e Intriga internacional. Se retiró en 1966 y recibió un Oscar a la trayectoria cuatro años más tarde, dejando un legado imperecedero en la historia del cine mundial.