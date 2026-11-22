Descubre los eventos clave de la historia que marcaron épocas, desde el decreto de acceso libre a la educación superior en Argentina hasta el asesinato de John F. Kennedy en 1963.

La historia contemporánea está marcada por decisiones políticas y culturales que han definido el curso de las naciones y las vidas individuales. En Argentina, el 17 de noviembre de 1949, el presidente Juan Domingo Perón firmó el decreto 29.337/49, estableciendo el acceso libre y gratuito a las universidades nacionales, un hito recordado actualmente como el Día Nacional de la Gratuidad Universitaria.

El legado de la gratuidad en Argentina

Este acto legal del gobierno peronista de 1949 garantizó por primera vez que la educación superior no dependiera de la capacidad económica de los estudiantes. La medida transformó profundamente la estructura social argentina al democratizar el acceso al conocimiento superior.

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La fecha se conmemora anualmente para reafirmar el compromiso con la educación pública como un derecho fundamental. Este precedente legal sigue siendo una referencia obligada en los debates actuales sobre políticas educativas y equidad social en el país.

El asesinato de John F. Kennedy

El 22 de noviembre de 1963, el presidente estadounidense John F. Kennedy fue asesinado en Dallas, Texas. Tres disparos impactaron el vehículo descapotable en el que viajaba, causando su muerte a pesar de los esfuerzos médicos de urgencia. Lyndon Johnson juró como nuevo presidente esa misma noche, asumiendo la jefatura de estado en medio de la shock nacional.

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Las autoridades detuvieron a Lee Harvey Oswald, quien era acusado de ser el único tirador desde un depósito de libros. Sin embargo, Oswald fue asesinado dos días después por Jack Ruby, un empresario de la vida nocturna que afirmó actuar por su propia cuenta.

La Comisión Warren concluyó que Oswald actuó de forma aislada, aunque dejó sin respuesta cómo un solo tirador pudo causar múltiples heridas desde un único ángulo. Las grabaciones caseras de Abraham Zapruder han alimentado durante décadas hipótesis sobre la existencia de una conspiración.

Cultura y música: El impacto de The Beatles

En el ámbito cultural, 1963 también vio el lanzamiento del segundo álbum de The Beatles, titulado With the Beatles. Tras el éxito inicial de Please Please Me en marzo del mismo año, este nuevo disco consolidó el fenómeno conocido como la beatlemanía a nivel global, marcando un punto de inflexión en la música popular.

Más tarde, en 1968, la banda de Liverpool liberaría el Álbum Blanco bajo el sello Apple. Esta producción doble de treinta canciones destacó por su carácter marcadamente solista, lo que algunos críticos interpretaron como un presagio del eventual fin del grupo.

Política internacional: Transiciones de poder

El 20 de noviembre de 1975, Juan Carlos de Borbón juró como rey de España ante las cortes franquistas, apenas 48 horas después de la muerte de Francisco Franco. Este evento marcó el inicio de la transición a la democracia y un reinado que duraría hasta 2014, redefiniendo el papel de la monarquía en la sociedad española moderna.

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Por otro lado, el 28 de noviembre de 1990, Margaret Thatcher dimitió como primera ministra del Reino Unido tras una fuerte presión interna del Partido Conservador. Su gobierno de once años y medio, el más largo de un primer ministro en la historia británica, dejó una huella profunda con reformas económicas y una postura firme frente a sindicatos y la Unión Europea.

Fallecimientos de figuras literarias destacadas

La literatura mundial también sufrió pérdidas significativas en estas fechas. El 22 de noviembre de 1963 murió el escritor británico Aldous Huxley, autor de Un mundo feliz. Su obra anticipó el impacto de la tecnología en la vida cotidiana y su ensayo Las puertas de la percepción inspiró el nombre de la banda The Doors.

El 22 de noviembre de 1993 falleció Anthony Burgess, reconocido por su novela La naranja mecánica. Su obra maestra, adaptada al cine por Stanley Kubrick en 1971, se inspiró en un hecho real ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial, donde la esposa de Burgess fue agredida por soldados estadounidenses.

Deportes y otros hitos memorables

En el deporte, el 15 de noviembre de 1992, el piloto argentino Roberto Mouras perdió la vida en un accidente de Turismo Carretera en Lobos. Conocido como El Toro, Mouras fue campeón tres veces consecutivas con Dodge entre 1983 y 1985, y su legado perdura en el autódromo de La Plata, que lleva su nombre.

Finalmente, el 19 de noviembre de 2013 marcó el inicio del reinado de Magnus Carlsen como nuevo campeón del mundo de ajedrez, consolidando su dominio en el tablero y ampliando el alcance global de este juego estratégico milenaria.