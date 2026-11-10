Hitos históricos: De José Hernández a la inundación de Villa Epecuén

Análisis de fechas clave en la historia argentina y mundial, desde el natalicio de José Hernández hasta la tragedia de Villa Epecuén y el nacimiento del AK-47.

La historia registra momentos decisivos que han moldeado la identidad cultural, política y social tanto en Argentina como a nivel global. Desde la publicación de obras literarias canónicas hasta desastres naturales y el nacimiento de inventos bélicos icónicos, cada fecha marcada representa un punto de inflexión en la narrativa humana. Estos eventos no solo definen épocas, sino que continúan resonando en el imaginario colectivo contemporáneo.

Legado literario y figuras icónicas

El 10 de diciembre de 1834 se celebra el nacimiento de José Hernández, figura fundamental de la literatura nacional. Crítico del centralismo porteño, su obra épica critica la política de Buenos Aires hacia el gaucho. El natalicio de Hernández es el Día de la Tradición en el país, consolidando su estatus como el texto canónico por excelencia de la literatura argentina. Su poema El gaucho Martín Fierro, publicado en 1872, y La vuelta de Martín Fierro, aparecido siete años después, marcaron un antes y un después en el género.

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En el ámbito cinematográfico, el compositor Ennio Morricone destacó como uno de los creadores más grandes de música para cine. Nacido en Roma en 1928, logró fama con las bandas sonoras compuestas para Sergio Leone, como las de El bueno, el malo y el feo. Su talento también se reflejó en Novecento, Los intocables, Cinema Paradiso y Los ocho más odiados, que le valió el Oscar en 2015. En 2020 compartió con John Williams el Premio Princesa de Asturias de las Artes, falleciendo el 6 de julio del mismo año.

Tragedias y cambios geográficos

El 10 de noviembre de 1985, Villa Epecuén quedó bajo el agua tras la inundación en el partido bonaerense de Adolfo Alsina. Las crecidas continuas habían hecho que la laguna, atractivo turístico de la zona, subiera unos 50 centímetros por año. El 10 de noviembre, el terraplén cedió y se inundó una superficie de un millón de hectáreas. Todo el pueblo debió ser evacuado, salvo un pastor llamado Pablo Novak, que decidió permanecer en el lugar y falleció en 2024.

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No hubo víctimas fatales en este desastre natural, aunque el gobierno del radical Alejandro Armendáriz fue acusado de no haber llevado adelante medidas que evitaran la inundación. Villa Epecuén permaneció durante años unos 7 metros bajo agua. El descenso de las aguas ha dejado al descubierto las ruinas de lo que fue la ciudad, convirtiéndola en un sitio de interés turístico y histórico.

Deportes y comunicación política

El 30 de octubre de 2001, Diego Maradona dejó una de sus frases más memorables en la Bombonera. "Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha", afirmó el astro al hablar después de su partido despedida. Una multitud se reúne en la cancha de Boca para un homenaje al que se suman estrellas internacionales, como Carlos Valderrama y Lothar Matthäus. El astro había abandonado el fútbol en 1997, marcando el fin de una era en el deporte mundial.

En el plano de la comunicación política, la Cumbre Iberoamericana celebrada en Santiago de Chile en 2007 dejó una imagen memorable. El presidente venezolano Hugo Chávez se refiere a la campaña en su contra que lleva adelante el ex premier español José María Aznar. En medio de la discusión, surge otra voz, inesperada: el rey Juan Carlos I espeta "¿Por qué no te callas?" a Chávez. La imagen da la vuelta al mundo, simbolizando un momento tenso en las relaciones diplomáticas.

Artes gráficas e historia bélica

El 16 de abril de 1993, a los 74 años, muere Alberto Breccia, uno de los mayores dibujantes de historietas del mundo. Había nacido en Montevideo en 1919, y se radicó de pequeño en Buenos Aires con su familia. Fue trabajador de la carne en Mataderos antes de dedicarse al dibujo a fines de los treinta. Dejó obras memorables como Sherlock Time y Mort Cinder, junto a H. G. Oesterheld, con quien también, a fines de los sesenta, hizo una segunda versión de El Eternauta.

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En el ámbito militar, el 28 de noviembre de 1919, en Kuriá, en el corazón de Siberia, nace Mijaíl Kalashnikov. Este ingeniero militar soviético es famoso por ser el diseñador del fusil de asalto AK-47, que llegó a ser el arma más producida en el mundo, con 80 millones de unidades. Creado en 1947, la URSS incorporó el AK-47 como su arma oficial hasta 1978. Llegó a estar en una bandera nacional: la de Mozambique, que incluye su silueta. Kalashnikov murió en 2013.