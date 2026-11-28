Revisión de los eventos más significativos en la historia, desde el nacimiento de Friedrich Engels en 1820 hasta el fallecimiento de Chespirito en 2014.

El 28 de noviembre de 1820 tuvo lugar un evento fundamental para la historia del pensamiento político y económico moderno en Barmen, Prusia, con el nacimiento de Friedrich Engels. Este teórico revolucionario no solo se consolidó como una figura intelectual central, sino que estableció una colaboración decisiva que transformaría la sociedad global durante los siglos posteriores.

La alianza Marx y el legado socialista

Friedrich Engels es reconocido mundialmente como el coautor del Manifiesto Comunista junto a Karl Marx, una obra que definió las corrientes ideológicas de la era moderna. Su contribución material fue tan crucial como su producción intelectual, ya que financió directamente la publicación de la obra magna El Capital, permitiendo que la teoría económica marxista viera la luz.

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Las aportaciones escritas de Engels abarcan temas complejos y duraderos, destacando entre ellas Del socialismo utópico al socialismo científico y El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Este pensador alemán puso fin a su vida en 1895, dejando atrás una obra que sigue siendo objeto de estudio y debate en círculos académicos y políticos de todo el mundo.

Figuras culturales y artísticas del siglo XX

El 28 de noviembre de 1907 nació en Roma Alberto Moravia, quien se convertiría en uno de los novelistas italianos más importantes del siglo XX. Su legado literario incluye títulos emblemáticos como La romana, El desprecio y El conformista, obras que trascendieron la página escrita para convertirse en producciones cinematográficas de alto nivel.

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La adaptaciones de sus novelas estuvieron a cargo de directores de la talla de Vittorio De Sica, Jean-Luc Godard y Bernardo Bertolucci. Moravia falleció en 1990, pero su influencia en la narrativa italiana y mundial permanece intacta gracias a la calidad de sus descripciones psicológicas y sociales.

Un día después, el 29 de noviembre de 1909, Sergei Rachmaninov estrenó en Nueva York su tercer concierto para piano. Esta pieza, conocida en el ambiente musical como Rach 3, es considerada uno de los trabajos más difíciles del repertorio clásico y generó un impacto tan profundo que inspiró la película Shine, protagonizada por Geoffrey Rush, quien ganó un Oscar en 1996.

La música también celebró el nacimiento de un gigante en 1932, cuando Leandro Gato Barbieri nació en Rosario, Argentina. Barbieri es reconocido como el mayor músico de jazz que dio la nación sudamericana, logrando crear un estilo de jazz latino único mediante el uso de su saxo tenor.

Deportes y política internacional

En el ámbito deportivo, el 28 de noviembre de 1973 es una fecha dorada para el fútbol argentino cuando Independiente conquistó su primera Copa Intercontinental. El partido, disputado en Roma contra la Juventus, terminó con una victoria local por 1 a 0, gracias a un gol histórico de Ricardo Bochini.

La política global también experimentó cambios drásticos en la fecha histórica. En 1975, Timor Oriental declaró su independencia de Portugal, su antigua colonia en el Sudeste Asiático. Sin embargo, la soberanía fue efímera, ya que Indonesia invadió la isla con la anuencia de Estados Unidos y la anexó como provincia.

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La ocupación indonesia estuvo marcada por graves violaciones a los derechos humanos. El proceso de autodeterminación comenzó en 1999 con un referéndum, y finalmente en 2002, Timor Oriental se consolidó como el primer estado soberano del siglo XXI tras un largo camino de reconstrucción nacional.

Tragedias, defunciones y consagraciones

El fútbol volvió a la gloria para Argentina el 28 de noviembre de 2000, cuando Boca Juniors ganó la Copa Intercontinental en Japón. El equipo xeneize derrotó al Real Madrid por 2 a 1, con goles de Martín Palermo, logrando su segunda consagración tras la de 1978.

La cultura popular sufrió una pérdida irreparable el 28 de noviembre de 2014, con el fallecimiento de Roberto Gómez Bolaños, conocido mundialmente como Chespirito. El creador del Chavo y el Chapulín Colorado murió en Cancún a los 85 años, dejando atrás un legado de humor y personajes icónicos que trascienden fronteras y generaciones.

La misma fecha en 2016 quedó marcada por una tragedia aérea cuando se estrelló el avión de la empresa LaMia en Colombia. La aeronave transportaba a la mayoría del plantel del club brasileño Chapecoense, que viajaba a la final de la Copa Sudamericana contra Atlético Nacional de Medellín. De las 77 personas a bordo, solo seis sobrevivieron.

Como gesto de solidaridad tras la petición del club colombiano, la Confederación Sudamericana de Fútbol otorgó la Copa a Chapecoense. Este evento conmocionó al mundo deportivo, destacando también el fallecimiento del artista plástico argentino Guillermo Roux a los 92 años, un gran exponente del surrealismo en su país.