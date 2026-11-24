Desde la publicación de El origen de las especies en 1859 hasta la muerte de Antonio Domingo Bussi en 2011, este artículo revisa los hechos clave del 18 de febrero.

El 18 de febrero destaca en la crónica histórica por una serie de transformaciones culturales, científicos y políticos que han definido el corso del siglo XIX al XXI. Entre los hitos más significativos se encuentra la publicación de la primera edición de una obra que revolucionó el pensamiento biológico, así como los nacimientos y fallecimientos de figuras centrales del arte, la literatura y el cine en español. Esta fecha sirve como un punto de inflexión para comprender la evolución del conocimiento científico y la expresión artística global.

La ciencia moderna recibió un impulso fundamental en 1859 con el lanzamiento de la obra de Charles Darwin. Este texto introdujo la teoría de la evolución por selección natural, desafiando las nociones establecidas sobre el desarrollo de las especies. La propuesta del naturalista inglés generó un conflicto intelectual directo con la Iglesia, que defendía la creación divina, marcando el inicio de un debate secular que perdura hasta hoy.

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Evolución Científica y Conflicto Religioso

La difusión de las ideas de Darwin transformó la biología al proponer un mecanismo explicativo para la diversidad biológica sin recurrir a intervenciones sobrenaturales. Esta obra, considerada un pilar del pensamiento contemporáneo, enfrentó la oposición de instituciones religiosas que veían en sus teorías una contradicción directa con los dogmas de la época. A pesar de la resistencia inicial, el evolucionismo consolidó su posición como la base científica para entender la historia de la vida en la Tierra.

Figuras Literarias y Artísticas Nacidas el 18

En el ámbito cultural, el 18 de febrero ha sido testigo del nacimiento de varios genios que redefinieron sus respectivas disciplinas. Ricardo Piglia, autor de novelas fundamentales como Respiration artificial y la galardonada Blanco nocturno, nació en 1941. Su producción abarca ensayos y diarios personales que exploran la frontera entre la ficción y la realidad, consolidándose como una voz crítica indispensable en las letras latinoamericanas hasta su fallecimiento en 2017.

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Por su parte, el cineasta bosnio Emir Kusturica, nacido en Sarajevo en 1954, alcanzó fama internacional con dos Palmas de Oro en Cannes por Papá se fue en viaje de negocios y Underground. Su filmografía incluye títulos como Tiempo de gitanos y La vida es un milagro, además de incursiones en la música con la Non Smoking Orchestra y documentales sobre figuras políticas y deportivas como Diego Maradona.

La literatura gráfica también vio nacer a Horacio Altuna en Córdoba en 1941, reconocido por su colaboración con Carlos Trillo en obras como Las puertitas del señor López y El loco Chávez. Altuna, quien luego radicó en España, dejó una huella imborrable en el cómic argentino, demostrando una versatilidad que incluyó trabajos para revistas internacionales como Playboy.

Musicales y Cinematográficas Leyendas

El mundo de la música lírica perdió a una de sus estrellas más grandes en 2011 con el fallecimiento de Freddie Mercury. El cantante de Queen, quien había anunciado su diagnóstico de VIH poco antes de morir, tenía 45 años y dejaba atrás un legado iniciado en los años setenta. Su último trabajo con la banda, Innuendo, incluía la icónica canción The Show Must Go On, cerrando una era dorada del rock que continuó con material inédito en el álbum Made in Heaven.

La ópera celebró el nacimiento de Alfredo Kraus en Las Palmas de Gran Canaria en 1927. Este tenor se convirtió en una figura emblemática de la segunda mitad del siglo XX, compartido escenario con leyendas como José Carreras y Plácido Domingo. Su interpretación en Werther de Massenet fue considerada su papel estelar, reflejando la excelencia técnica y artística que caracterizó a una generación de cantantes españoles de renombre mundial.

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Eventos Políticos y Legados Controvertidos

La historia política y judicial registra eventos de gran impacto en esta fecha. En 1963, Jack Ruby asesina a Lee Harvey Oswald, el acusado del asesinato del presidente John Fitzgerald Kennedy. Este incidente, ocurrido dos días después del magnicidio en Dallas, complicó aún más las investigaciones oficiales y generó teorías conspirativas que han perdurado durante décadas.

Más recientemente, en 2011, falleció a los 85 años Antonio Domingo Bussi, una figura central y controvertida de la última dictadura militar argentina. Bussi, gobernador de facto de Tucumán y responsable del Operativo Independencia, fue condenado a reclusión perpetua en 2008 por crímenes contra la humanidad. Su trayectoria, marcada por periodos de impunidad y posterior encarcelamiento, refleja las complejidades del juicio histórico a los perpetradores de violaciones de derechos humanos.