Hitos del 9 de noviembre: Hedy Lamarr, Caída del Muro y más

Descubre los eventos históricos del 9 de noviembre, desde la muerte de De Gaulle hasta la invención del Wi-Fi. Cronología completa de figuras clave.

El 9 de noviembre se consolida como una fecha histórica de profunda resonancia global, marcada por hitos que transformaron la ciencia, la política internacional y la cultura. Desde la muerte del presidente francés Charles De Gaulle hasta la caída del Muro de Berlín, este día ha presenciado cambios estructurales en el orden mundial.

El legado de Hedy Lamarr en telecomunicaciones

Hedy Lamarr, reconocida actriz del Hollywood clásico, falleció en el año 2000 y su contribución tecnológica perdura hasta hoy. Durante la Segunda Guerra Mundial, colaboró con el gobierno de Estados Unidos desarrollando un sistema de comunicación cifrada basado en espectro ensanchado por salto de frecuencia.

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Este invento permitió el establecimiento de comunicaciones inalámbricas seguras y constituye el antecedente directo de la tecnología Wi-Fi actual. Para honrar su innovación, el 9 de noviembre se celebra oficialmente el Día del Inventor en su memoria.

La caída del Muro de Berlín y De Gaulle

El 9 de noviembre de 1989, la historia de Europa alcanzó un punto de inflexión decisivo con la caída del Muro de Berlín. Alemania Oriental anunció la apertura de sus fronteras con Occidente, lo que provocó que miles de personas se abalanzaran sobre los pasos fronterizos para unirse.

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Este muro, que dividía la ciudad desde 1961, se derrumbó bajo la presión de los cambios políticos en Europa del Este. Diecinueve años antes, el 9 de noviembre de 1970, fallecía Charles De Gaulle, la figura principal de Francia en el siglo XX.

De Gaulle, quien murió trece días antes de cumplir 80 años, lideró la resistencia contra la ocupación alemana y encabezó el Gobierno de la Francia Libre. Regresó al poder en 1958 como presidente de la V República y abandonó la OTAN, aunque enfrentó la crisis de mayo de 1968.

Otros hitos científicos y culturales de la fecha

La diversidad de eventos en este día también incluye aportes significativos en la ciencia y las artes. El astrónomo Carl Sagan, mundialmente conocido por la serie Cosmos, nació un 9 de noviembre de 1934 y falleció en 1996 como uno de los divulgadores científicos más importantes.

En el ámbito musical, el 9 de noviembre de 1940 se estrenó en Barcelona el Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo. Esta obra para guitarra y orquesta, interpretada por Regino Sainz de la Maza, se volvió inmensamente popular, especialmente su segundo movimiento.

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La creatividad argentina también está presente con la animación. El 9 de noviembre se conmemora el Día Nacional de la Animación Argentina por el estreno de El apóstol en 1917. Esta producción de Quirino Cristiani fue la primera película animada del mundo, basada en la sátira política sobre Hipólito Yrigoyen.

Salud, ajedrez y arte gráfico en la historia

En el campo de la medicina, el 9 de noviembre de 1946 falleció el médico argentino Salvador Mazza en Monterrey, México. Mazza completó los estudios del brasileño Carlos Chagas sobre la tripanosomiasis americana y dirigió la Misión de Estudios de Patología Regional Argentina.

El ajedrez también conmemora un logro histórico en esta fecha. El 9 de noviembre de 1985, Garry Kasparov, nacido en Bakú en 1963, derrotó a Anatoly Karpov en Moscú para convertirse en el campeón mundial más joven de la historia a los 22 años.

Kasparov mantendría un gran duelo con Karpov antes de crear la Asociación Profesional de Ajedrez en 1993. Finalmente, el 9 de noviembre marca el nacimiento de Carlos Loiseau, conocido como Caloi, en la provincia de Salta. Caloi creó al personaje Clemente y fue uno de los humoristas gráficos más respetados del país hasta su muerte en 2012.