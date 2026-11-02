Hitos del 28 de octubre: Nacimientos, muertes y sucesos históricos en Argentina y el mundo

Resumen histórico del 28 de octubre: nacimientos de Visconti, Vitale y Dal Masetto; muerte de Pasolini y Stampone; juicio de Garzón y empate histórico de los Pumas.

El 28 de octubre de cada año se ha convertido en una fecha significativa en la historia cultural y social, marcada por el nacimiento de figuras literarias y cinematográficas de primer orden, así como por eventos políticos y deportivos que marcaron un antes y un después. Desde los orígenes del neorrealismo italiano hasta las complejidades del juicio por crímenes de lesa humanidad en Argentina, esta jornada acumula momentos definitorios que siguen resonando en la memoria colectiva.

Orígenes del Cine y la Literatura Argentina

La trayectoria de Luchino Visconti, nacido el 28 de octubre de 1906 en Milán, es fundamental para entender la evolución del cine europeo. Proveniente de una familia aristocrática, Visconti adhirió al marxismo y se consolidó como un reconocido régisseur de ópera y director de cine. Su fama internacional llegó después de la Segunda Guerra Mundial con la película La tierra tiembla, aunque previamente ya había filmado Obsesión, una de las primeras obras del cine neorrealista italiano. Su filmografía incluye títulos emblemáticos como Noches blancas, Rocco y sus hermanos, El gatopardo, El extranjero, La caída de los dioses, Muerte en Venecia, Grupo de familia y Ludwig. Visconti falleció en Roma en 1976.

Also read El presupuesto inicial para un casamiento en Argentina puede quedarse corto

En el ámbito literario argentino, el mismo día en 1922 nació Antonio Di Benedetto en Mendoza. Se trata de uno de los grandes escritores de la segunda mitad del siglo XX. Su novela Zama, publicada en 1956 y adaptada posteriormente al cine por Lucrecia Martel, se ha convertido en una de las obras más alabadas y analizadas de la literatura argentina. Di Benedetto publicó también obras como El silenciero en 1964 y Los suicidas en 1969. Trágicamente, el día del golpe militar de 1976 fue secuestrado en el diario Los Andes, donde laboraba. Sufrió tortura y se vio obligado al exilio, donde escribió Cuentos del exilio en España. Regresó a la Argentina democrática y falleció por una hemorragia cerebral el 10 de octubre de 1986.

Sucesos Políticos y Deportivos en la Historia Reciente

El 28 de octubre de 1975 marcó un punto de inflexión trágico cuando el cineasta y escritor Pier Paolo Pasolini fue asesinado en el balneario de Ostia, en las afueras de Roma. Tenía 53 años de edad. El hecho, poco claro, consistió en que el cineasta fue atropellado repetidamente con su propio vehículo por el joven Pino Pelosi, quien fue condenado y arrestado por el robo del automóvil. La filmografía de Pasolini conmocionó al cine italiano en la década de los sesenta y sesenta, e incluye obras como El Evangelio según San Mateo, Pajaritos y pajarracos, Medea, Teorema, Decamerón y Saló o los 120 días de Gomorra.

Advertisement

En el terreno político, el 28 de octubre de 1999, el juez español Baltasar Garzón ordenó la captura de 98 militares argentinos por crímenes del terrorismo de Estado. La orden, librada a Interpol, no excluía el territorio argentino e involucraba a miembros de las Juntas Militares y figuras como Antonio Bussi. La noticia provocó un fuerte impacto social. El gobierno electo de la Alianza indicó que permitiría actuar a la Justicia, aunque Fernando de la Rúa terminó bloqueando las posibles extradiciones años más tarde.

En el deporte, el 28 de octubre de 1985, Los Pumas lograron un empate histórico de 21-21 frente a Nueva Zelanda en el estadio de Ferro. Hugo Porta anotó todos los puntos del seleccionado argentino de rugby en el único partido contra los All Blacks que no terminó en derrota. Un error crucial, un knock-on a centímetros del ingoal visitante en la última jugada, impidió la victoria argentina. Recién en 2020, el equipo nacional pudo vencer a los All Blacks.

Despedidas y Reconocimientos Literarios

El 28 de octubre de 1910 nació en Buenos Aires el poeta surrealista Enrique Molina. Autor de libros como Amantes antípodas, Fuego libre y Monzón Napalm, incursionó en la ficción con la novela Una sombra donde sueña Camila O'Gorman en 1973. Molina falleció en 1997. También en esta fecha, nacieron figuras como la poeta uruguaya Ida Vitale en Montevideo, autora de La luz de esta memoria y Palabra dada, quien recibió el Premio Cervantes en 2018, y Antonio Dal Masetto, nacido en Intra, Italia, en 1938 y radicado en Argentina desde los doce años. Dal Masetto, considerado un gran narrador, escribió Lacre en 1964 y novelas como Siete de oro y La última pelea. Falleció el 28 de octubre de 2015 a los 77 años.

El 28 de octubre de 2022 se cerró un ciclo con el fallecimiento del pianista Atilio Stampone a los 96 años. Integrante del revolucionario Octeto Buenos Aires de Astor Piazzolla, Stampone coescribió el clásico Afiches junto a Homero Expósito y compuso la banda sonora de La historia oficial, primera película argentina en ganar un Oscar. Presidió la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto desde 2000. Esta jornada coincide además con el Día de los Fieles Difuntos y el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, recordando la importancia de la memoria histórica.