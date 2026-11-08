Hitler, Kennedy y Lula: Hitos históricos del 20 de noviembre

Repaso histórico del 20 de noviembre: desde el golpe fallido de Hitler en 1923 hasta la liberación de Lula en 2019, pasando por la victoria de Kennedy y el nacimiento de íconos.

El 20 de noviembre se consolida como una fecha de profundas implicaciones en la historia política y cultural global. Esta jornada ha marcado el destino de naciones y figuras legendarias a lo largo de más de un siglo. Desde intentos de golpe de estado en la Alemania de entreguerras hasta la victoria electoral más ajustada en la historia de Estados Unidos, los eventos de este día han definido eras enteras.

El golpe de Estado nazi en Munich

En 1923, Adolf Hitler intentó dar un vuelco radical al orden político alemán mediante el Putsch de la Cervecería en Munich. Este evento constituyó el primer gran intento organizado del nazismo por tomar el control del poder estatal. Hitler reunió a diversas fuerzas de derecha bajo su liderazgo para ejecutar la asonada en Baviera, aunque la operación estaba mal organizada y resultó en un fracaso inmediato.

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Los cabecillas del golpe fueron llevados a juicio, pero Hitler transformó su propia defensa en una arenga política masiva. Los jueces lo condenaron a cinco años de prisión, una sentencia que mitigó mediante una amnistía. Finalmente, Hitler salió de la cárcel en diciembre de 1924, llevándose consigo el manuscrito de Mi Lucha, obra que sentaría las bases ideológicas de su régimen posterior.

La victoria de John F. Kennedy en 1960

El senador demócrata John Fitzgerald Kennedy se impuso al vicepresidente republicano Richard Nixon en las elecciones de 1960. Con apenas 43 años de edad, Kennedy se convirtió en el presidente más joven de la historia de Estados Unidos. Además, marcó un hito social al ser el primer católico en asumir la presidencia en la Casa Blanca.

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La contienda electoral fue extremadamente reñida. De los 68,9 millones de personas que acudieron a votar, Kennedy ganó por un margen ínfimo de 102 mil sufragios. La campaña destacó por incluir el primer debate televisado entre candidatos, un factor que influiría significativamente en la percepción pública de los aspirantes a la presidencia estadounidense.

Liberación de Luiz Inácio Lula da Silva

En 2019, el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva recuperó su libertad tras 580 días de encarcelamiento en Curitiba. La Corte Suprema de Brasil determinó que su detención había sido ilegal, un fallo que cambió su estatus de preso político a líder de la oposición. Lula prometió encabezar la lucha contra el entonces presidente Jair Bolsonaro.

Este evento no solo alteró el panorama político de Brasil, sino que también marcó el fin de la era en que Lula era considerado el preso político más conocido del mundo. Su liberación simbolizó un punto de inflexión en la historia reciente del país sudamericano y redefinió las dinámicas de poder en la región.

Figuras culturales y literarias del 20 de noviembre

El 20 de noviembre también ha sido testigo del nacimiento y fallecimiento de figuras clave en la cultura mundial. En 1847 nació Bram Stoker en Clontarf, Irlanda, autor de la novela Drácula de 1897, que aterrorizó a generaciones de lectores y espectadores de cine hasta su muerte en 1912. En 1935, nació el actor francés Alain Delon, ícono del séptimo arte conocido por roles en películas como A pleno sol y El gatopardo, y quien falleció en 2024 a los 88 años.

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Otros hitos incluyen el lanzamiento de Led Zeppelin IV en 1971, que contenía el himno Stairway to Heaven, y el fallecimiento de la traductora Aurora Bernárdez en París en 2014 a los 94 años. Bernárdez, viuda de Julio Cortázar, dejó un legado fundamental en la literatura en castellano con traducciones de obras maestras como Las ciudades invisibles.