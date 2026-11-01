Historial de superclásicos Boca-River en anteúltima fecha: datos clave

Analizamos los seis superclásicos disputados en la anteúltima fecha en La Bombonera. Desde 1955 hasta 2025, estos encuentros definieron títulos y clasificaciones memorables.

El futuro encuentro entre Boca Juniors y River Plate en la anteúltima jornada del campeonato actual revive un fenómeno histórico y estadístico poco común en el fútbol argentino. Este duelo se jugará por segunda vez consecutiva en esta posición del calendario, siguiendo el ejemplo de la edición de 2025 y del Apertura 2026. Aunque es una situación atípica, la historia compartida de ambos clubes revela varios capítulos decisivos disputados en la cancha del Club Atlético Boca Juniors en la penúltima fecha de certámenes nacionales.

Orígenes históricos del superclásico decisivo

El primer antecedente de este particular escenario se remonta al año 1955, cuando River Plate derrotó por 2-1 a Boca Juniors en el estadio xeneize. Con este triunfo, el equipo dirigido por José María Minella dio la vuelta olímpica, consagrándose campeón del Campeonato de Primera División gracias a los tres puntos obtenidos en ese partido crucial. Siete años después, la dinámica se repitió de manera similar, con ambos equipos llegando disputándose el título a la anteúltima fecha.

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En la 29° jornada del campeonato de 1962, Boca Juniors se puso en ventaja gracias al gol de Paulo Valentim a los 14 minutos del primer tiempo. Sobre el final, Antonio Roma salvó al Xeneize con su histórica atajada en el penal ejecutado por Delém. Este acto permitió que los dirigidos por José D'Amico le restaran tres puntos a River Plate en la tabla de posiciones, quedando a tiro en un torneo que finalmente terminaron ganando en la última fecha frente a Estudiantes.

Duelos que definieron títulos en los años 70 y 90

Una situación parecida se dio a los dos años de ese episodio histórico. Nuevamente en una 29° fecha, el clásico se jugó en cancha de Boca y, gracias al empate 1-1 con goles de Norberto Menéndez para el local y de Luis Artime para la visita, el equipo de La Ribera terminó coronándose campeón del Campeonato de Primera División frente a su rival de toda la vida. Este triunfo generó una doble celebración en el barrio de La Boca.

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En el larguísimo Metropolitano de 1977, los dos grandes se vieron las caras en la 45° fecha, un encuentro clave para la definición del título. Si bien Boca venía de ganar su primera Copa Libertadores de la historia, River se jugaba el torneo mano a mano con Independiente. Gracias al 2-1 a favor del Millonario, con goles de Daniel Passarella y Pedro González, River mantuvo su ventaja y se quedó con el título en la siguiente jornada al vencer 4-2 a Ferro.

Otra imagen casi calcada se dio en el Torneo Apertura de 1994, en el que River goleó a Boca por 3-0 en la Bombonera con goles de Enzo Francescoli, Ariel Ortega y Marcelo Gallardo. Gracias a este triunfo en la 18° jornada de aquel torneo corto, los de Núñez le sacaron cuatro puntos a San Lorenzo en la tabla de posiciones y, a los días, se terminó consagrando campeón por los resultados de sus rivales directos.

El antecedente más reciente y el balance actual

El antecedente más reciente es el del año pasado, por el Clausura 2025. Boca derrotó 2-0 a River en la Bombonera y, si bien no logró un título local, selló su clasificación a la Copa Libertadores 2026 por su posición en la tabla anual. Este resultado dejó prácticamente sin chances al Millonario de jugar este torneo internacional, algo que terminó sucediendo.

Con estos seis compromisos entre ambos, el saldo que queda de los partidos entre Boca y River en la anteúltima fecha de un torneo con la Bombonera como sede es el siguiente: el 9 de diciembre de 1962, en el Campeonato de Primera División (fecha 29), Boca ganó 1-0 a River. El 9 de noviembre de 1977, en el Torneo Metropolitano (fecha 45), Boca perdió 1-2 ante River. Este historial demuestra la importancia estratégica que tiene disputar el clásico en esta fecha del calendario.