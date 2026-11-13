Historial de Campeones: Estudiantes lidera la Supercopa Argentina 2026

Estudiantes se coronó en 2026 como máximo ganador. Analizamos el recorrido de todos los títulos desde Arsenal hasta el vigente campeón de esta competencia.

Estudiantes completó su dominio en el torneo al levantar la copa en 2026, consolidándose como el equipo con más conquistas en la historia de la competición. El Pincha derrotó a Independiente Rivadavia por un marcador de 3 a 2 en el estadio Gigante de Alberdi, en Córdoba, con goles de Guido Carrillo, Iván Villalba (autogol) y Lucas Alario. Este triunfo posiciona a la entidad cordobesa por encima de Boca Juniors y Vélez Sarsfield, quienes poseen dos títulos cada uno.

Origen y Primeros Campeones del Torneo

Arsenal fue el primer campeón de la Supercopa Argentina en su edición inaugural. El equipo dirigido por Gustavo Alfaro empató 0-0 con Boca Juniors en Catamarca y se impuso en la definición por penales con un marcador de 4-3. Esta victoria histórica sentó las bases para que otros clubes tradicionalmente potentes iniciaran su camino hacia la gloria en este certamen específico.

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Posteriormente, Vélez Sarsfield logró su primera Supercopa al derrotar a Arsenal con un gol de Héctor Canteros en San Luis. En esa misma fase temprana, San Lorenzo se impuso 1-0 a River Plate en San Juan gracias a un tanto de Edson Puch. Ciclón y Veleze demostraron rápidamente que la competencia ofrecía oportunidades equitativas para los gigantes del fútbol argentino.

Dominiio de Boca y Rivalidad con River Plate

Boca Juniors y River Plate han sido protagonistas absolutos en las finales. Ciclón aseguró su primer título con una contundente goleada de 4-0 contra Boca Juniors en Córdoba, con goles de Néstor Ortigoza, Pablo Barrientos (doble) y Nicolás Blandi. Por su parte, Independiente se quedó con el trofeo en 2019 al vencer 3-0 a River Plate en La Plata, con anotaciones de Lautaro Acosta, Nicolás Pasquini y José Sand.

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River Plate respondió con fuerza, ganando una edición en Mendoza ante Boca Juniors por 2-0 con goles de Gonzalo Pity Martínez e Ignacio Scocco. Boca, sin embargo, recuperó el liderazgo en las ediciones siguientes. Xeneize consiguió su primera Supercopa al derrotar a Rosario Central por penales (6-5) tras empatar 0-0 en los 90 minutos. Esta victoria marcó el inicio de una racha dominante para el club de La Boca.

La Era Dorada de Boca Juniors en la Competición

Boca Juniors registró algunos de los resultados más abultados en la historia del torneo. En 2021, el equipo de Marcelo Gallardo goleó 5-0 a Racing Club en una de las finales más recordadas. Los goles fueron firmados por Rafael Santos Borré, Julián Álvarez, Nicolás De la Cruz, Matías Suárez y un autogol de Leonardo Sigali. Este desempeño demostró la superioridad técnica del equipo en ese momento.

En 2022, Boca repitió la fórmula de la goleada al vencer 3-0 a Patronato en Santiago del Estero. Darío Benedetto fue la gran figura al convertir los tres tantos en el estadio Madres de Ciudades. Este título representó la estrella número 74 en el historial de Boca Juniors, consolidándolo como una potencia en este formato de torneo único.

Titularidad Vigente y Proyección Histórica

Aunque Boca Juniors mostró fuerza, River Plate logró revertir la tendencia en ediciones recientes. En 2023, Millonario venció 2-1 a Estudiantes en el estadio Mario Alberto Kempes. A pesar de que Joaquín Correa abrió el marcador para el Pincha, un autogol de Zaid Romero y un gol de Rodrigo Aliendro le dieron el triunfo al equipo de Núñez. Este resultado permitió a River igualar en cantidad de títulos con Vélez.

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La trayectoria de Central Córdoba de Santiago del Estero también merece mención, ya que conquistó su segundo trofeo al vencer 2-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero en el Gigante de Arroyito. Jano Gordón fue el autor de los dos goles decisivos. Sin embargo, la última palabra la tiene Estudiantes, cuyo triunfo en 2026 ante Independiente Rivadavia lo consagra como el máximo ganador actual de la Supercopa Argentina, superando a sus competidores directos.