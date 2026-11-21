Atlético Mineiro disputará la final de la Copa Sudamericana 2026 contra Boca Juniors. El Galo posee un historial de cinco finales ante equipos argentinos, con dos victorias y tres derrotas.

Atlético Mineiro se prepara para enfrentar a Boca Juniors en la final de la Copa Sudamericana 2026, un choque que se jugará en Barranquilla. Esta será la sexta vez que el Galo dispute una final continental contra un equipo argentino, en un historial marcado por dramas, remontadas y resultados mixtos. Hasta la fecha, el club brasileño ha ganado dos de estos enfrentamientos decisivos y ha perdido tres, lo que sugiere que el Xeneize tiene más posibilidades de éxito en la gran final.

Historial Finales Atlético Mineiro vs Argentina

El primer gran capítulo ocurrió en 1993 durante la Copa de Oro Nicolás Leoz. En ese torneo, que reunía a los campeones del año anterior, el Galo eliminó a su clásico rival, Cruzeiro, por penales. Sin embargo, en la final disputada contra Boca Juniors, el resultado fue decisivo en la ida jugada el 14 de julio en el Mineirão, donde terminó 0-0. La vuelta, el 22 de julio en Buenos Aires, confirmó el dominio albiceleste. Carlos Mac Allister marcó el único gol de la serie, entregándole a Jorge Habegger y a Boca su primera Copa de Oro.

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Dos años después, en la Copa Conmebol 1995, Atlético Mineiro enfrentó a Rosario Central en una serie que se recuerda por la mayor remontada en la historia del torneo. La ida terminó con una goleada de 4-0 para el equipo brasileño ante unas 55.000 personas, una cifra que la propia Conmebol reconoció como histórica. Sin embargo, una semana después, el 19 de diciembre en el Gigante de Arroyito, ocurrió lo impensable. Rosario Central ganó 3-2 gracias a dos goles de Horacio Carbonari, uno de Rubén Da Silva y un cabezazo de Martín Cardetti dos minutos antes del final.

En la definición por penales, los primeros lanzadores de Atlético Mineiro, Doriva y Leandro, fallaron sus intentos. En cambio, Da Silva convirtió el penal decisivo ante Taffarel, el arquero brasileño campeón del mundo en 1994. Como nota al pie, el Galo intentó revancha dos meses después en la semifinal de la Copa Master Conmebol en Cuiabá, donde eliminó a Central 10-9 desde los doce pasos, aunque luego perdería la final 3-0 ante São Paulo.

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La brutal final Lanús Atlético Mineiro 1997

El 6 de noviembre de 1997, Atlético Mineiro se enfrentó a Lanús, defensor del título de la Copa Conmebol 1996. El duelo en la cancha del Granate terminó con una victoria brasileña de 4-1. Inmediatamente después del pitazo final, la situación se descontroló cuando Oscar Ruggeri, defensor de Lanús, agredió a Jorginho. La pelea se generalizó y el entrenador de Atlético Mineiro, Emerson Leão, tuvo que ser operado por un golpe recibido en la cara.

La vuelta, disputada el 17 de diciembre en el Mineirão, terminó 1-1 y sin incidentes, confirmando el segundo título de Copa Conmebol del Galo, que completó la competición de manera invicta. Diecisiete años después, en 2014, Atlético Mineiro, liderado por Ronaldinho y siendo el campeón de la Libertadores, enfrentó a Lanús en la Recopa Sudamericana. Guillermo Barros Schelotto dirigía al equipo argentino. La ida en el Defensores del Chaco de Asunción terminó 0-0.

Recopa Sudamericana 2014 y revancha Lanús 2025

La vuelta el 23 de julio en el Mineirão fue un partido de alta tensión. Lautaro Acosta marcó un gol de descuento para Lanús, empatando el encuentro 2-2 en el tiempo reglamentario y forzando la prórroga. Atlético Mineiro logró imponerse en el alargue gracias a dos goles en contra, garantizando así la Recopa para Brasil. Este resultado dejó una deuda pendiente para el club de Lanús, que finalmente la saldó hace casi exactamente un año.

El 22 de noviembre de 2025, en la final de la Copa Sudamericana disputada en Asunción, ambos equipos empataron 0-0 después de 120 minutos. En los penales, Nahuel Losada fue clave para Lanús, quien venció 5-4 a Atlético Mineiro. Mauricio Pellegrino dirigía a los locales en esa noche histórica. Lautaro Acosta, quien había jugado la Recopa 2014, erró su penal esa noche, pero igual pudo celebrar el segundo título sudamericano del Granate.