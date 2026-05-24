Historia y significados de la advocación mariana Nuestra Señora de la Divina Providencia en Puerto Rico y España

Esta compilación incluye una breve historia de la advocación mariana, su desarrollo en Puerto Rico y España, y su significado y significancia para las comunidades que la veneran.

Si bien esta advocación mariana posee una jornada oficial, el 24 de mayo posee un valor especial dentro de determinadas comunidades devotas que la consideran como una figura maternal asociada a la La historia de Nuestra Señora de la Divina Providencia durante el siglo XIII.

Sin embargo, con el tiempo su devoción llegó a asociarse con la protección de todo el territorio puertorriqueño por parte del obispo Gil Esteve y Tomás, las debilidades económicas y la pobreza afectaban a gran parte de la población. Por ende, el obispo encomendó sus esfuerzos a Nuestra Señora de la Divina Providencia, convencido de que la Virgen ayudaría a la reconstrucción espiritual y material de la comunidad.

En menos de cinco años se concretó la reconstrucción total de la actual Catedral Metropolitana de Nuestra Señora de la Divina Providencia como signo de gratitud. Con el tiempo, Nuestra Señora de la Divina Providencia sería declarada patrona principal de la Nación puertorriqueña por el Papa San Pablo VI con posterioridad.

Actualmente, esta advocación acoge otras festividades como la en el 19 de noviembre, día del arribo de Cristóbal Colón y la fecha de elección del Papa San Pablo VI para declarar a Nuestra señora patrona principal de la Nación. Asimismo, la ciudad de Almería en España, recordaba a Nuestra Señora de la Divina Providencia anualmente como símbolo del cuidado, la protección y el amor de Dios, con posterioridad





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