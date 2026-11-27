Estudiantes se prepara para disputar la final de la Copa Libertadores en Montevideo, enfrentando su complejo legado histórico con Peñarol y la intensa rivalidad con Nacional en Uruguay.

Estudiantes de La Plata se desplaza a Montevideo para disputar la final de la Copa Libertadores, un escenario que posee una carga histórica dual para el club argentino. La ciudad uruguaya ha sido el teatro de sus mayores éxitos continentales, pero también ha sido el lugar donde se han definido las rivalidades más intensas de su historia. Esta visita coincide con un nuevo capítulo en las relaciones entre el Pincha y los clubes de la capital uruguaya, marcadas por amistades profundas y enfrentamientos duros.

Orígenes del vínculo con Peñarol

La relación entre Estudiantes y Peñarol tiene sus raíces en la década de 1930, cuando Manuel María Lavié asumió la presidencia del club pincharrata en septiembre de 1937. Lavié, un dirigente con raíces uruguayas y gran simpatía por el aurinegro, impulsó un amistoso inaugural para la iluminación del estadio de Estudiantes en la calle 57 y 1. El partido, que finalizó con un empate 2-2, sentó las bases de una serie de intercambios deportivos que estrecharon los lazos institucionales entre ambas entidades.

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Esta cercanía se profundizó durante la década de 1990 con la llegada de simpatizantes aurinegros a La Plata, encabezados por Sergio Chans, conocido como El Uruguayo. Su presencia facilitó la aparición habitual de las características misetas amarillas y negras de Peñarol en las tribunas de Estudiantes, y viceversa. El vínculo institucional y social se reforzó aún más en agosto de 2017, cuando Peñarol invitó al León a la presentación de su plantel en el estadio Campeón del Siglo, seguido de un encuentro amistoso en 2023 que el elenco uruguayo ganó por 3-2 en la Serie Río de la Plata.

La rivalidad con Nacional

Mientras la amistad con Peñarol crecía, los duelos contra Nacional dieron origen a una de las rivalidades más significativas del fútbol argentino. En la definición de la Copa Libertadores de 1969, Estudiantes necesitaba vencer al clásico rival uruguayo para consolidar su bicampeonato. El equipo dirigido por Osvaldo Zubeldía ganó el primer partido por 1-0 en Montevideo gracias a un gol de Marcos Flores y completó la consagración en La Plata con una victoria por 2-0, con goles de Marcos Conigliaro y el propio Bocha, postergando el sueño del Bolso.

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La tensión llegó a niveles históricos durante la búsqueda del tricampeonato en 1970. A pesar de la alta stakes, los cruces se desenvolvió en un marco de respeto, culminando con el agónico gol de Togneri en La Plata y una resistencia épica en el Centenario que selló el primer tricampeonato de América. Sin embargo, la historia reciente ha mostrado un rostro más conflictivo, como ocurrió en ediciones posteriores donde los incidentes entre hinchadas y sanciones por arrojar bengalas han marcado la agenda de los encuentros internacionales.

Declarations previas a la final

En la antesala del partido decisivo, los protagonistas han hecho públicas sus intenciones sobre el lugar del encuentro. Sergio Piovi respondió directamente a la afirmación de Sergio Barboza, quien había indicado que "La segunda la voy a ganar en Uruguay". Estas declaraciones reflejan la confianza y la presión que rodean a la final, donde el Pincha busca su nueva estrella continental en una ciudad que ya le vio coronarse en el pasado.

La clasificación para esta final también estuvo marcada por duelos intensos en etapas anteriores, como los octavos de final de la Sudamericana 2014, donde Estudiantes se impuso por penales en el Centenario. Con un historial que alterna victorias, derrotas y empates, el equipo argentino llega a Montevideo con el objetivo de cerrar un ciclo competitivo en el escenario que mejor conoce, intentando escribir un nuevo capítulo en esta compleja y rica historia deportiva entre los clubes de La Plata y Montevideo.