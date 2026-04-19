¡Histórico! Los Pumas 7s, finalistas en Hong Kong tras una victoria épica contra España

Con un try agónico en los últimos minutos, Los Pumas 7s vencieron a España 19-12 y aseguraron su lugar en la final del Seven de Hong Kong, primera de las etapas definitorias del Circuito Mundial. Ahora, buscarán defender su título ante Sudáfrica, el líder de la temporada.

Con un try agónico de Sebastián Dubuc a tan solo un minuto para el final, Los Pumas 7s lograron una victoria épica por 19-12 sobre España, sellando así su pasaje a la final del Seven de Hong Kong. Este torneo representa la primera de las tres etapas culminantes del Circuito Mundial de Rugby 7 , instancia que determinará al campeón de la temporada.

El encuentro decisivo, programado para las 8:14 de Argentina, verá al equipo nacional intentar revalidar el trofeo obtenido en 2025, enfrentando a Sudáfrica, el equipo más destacado de la presente campaña. El conjunto dirigido por Santiago Gómez Cora llegó a esta instancia crucial tras haber finalizado en la sexta posición durante la fase regular, un resultado que se explica en gran medida por un profundo proceso de renovación de jugadores. No obstante, al momento de la verdad, Los Pumas 7s demostraron su temple y capacidad para competir al más alto nivel, alcanzando la final de la primera de las tres definiciones del circuito, que se completará con los torneos de Valladolid y Burdeos. Frente a un rival conocido, el éxito argentino se cimentó en una defensa implacable y sumamente efectiva. La presión ejercida por el equipo fue constante, obligando a España a cometer errores cruciales. De hecho, con el marcador igualado en 12 en los instantes finales, una recuperación clave en defensa por parte de Matteo Graziano fue fundamental. De esa jugada nació el ataque que orquestó Juan Patricio Batac y que culminó, tras una brillante conexión con Gregorio Pérez Pardo, a tan solo 1 minuto y 12 segundos del pitazo final. Estos tres nombres son un claro reflejo de la nueva generación que impulsa al seleccionado argentino. El partido no comenzó de la mejor manera para Argentina, que a pesar de tener la primera posesión del balón, vio cómo España lograba un try en el flanco opuesto tras una disputa del balón en el aire y un posterior scrum. Sin embargo, la reacción argentina no se hizo esperar. Los Pumas 7s respondieron con un kick profundo, y aunque no lograron recuperar la pelota inmediatamente, la intensidad de su presión provocó una pérdida del rival, derivando en el try del empate anotado por Matteo Graziano, quien luego fallaría una conversión accesible. A lo largo de la primera mitad, España dominó la posesión del balón, pero la sólida defensa albiceleste mantuvo el marcador igualado en 5-5. La segunda parte se inició con una destacada salida de Pedro de Haro, quien envió la pelota muy cerca de la línea de ingoal rival. Un error en el line-out español permitió a Santino Zangara anotar el try que ponía a Argentina en ventaja. El equipo argentino tuvo un par de oportunidades más para ampliar la diferencia, pero la impaciencia en ataque les impidió capitalizar. Un kick mal concebido cedió la posesión a España, permitiéndoles empatar el encuentro nuevamente a través de Sebastián Trevithick. Sin embargo, en la jugada final, los argentinos sellaron su victoria. España se ha convertido en el rival más frecuente para Los Pumas 7s en la presente temporada, siendo esta semifinal la octava vez que se enfrentan en siete competencias. España había ganado los primeros cuatro encuentros, mientras que Argentina se había alzado con las tres siguientes victorias, incluyendo el primer partido de la fase de clasificación en Hong Kong. La final promete ser un duelo de revancha contra el poderoso equipo de Sudáfrica, que se impuso por un contundente 38-0 en el último partido de la fase de grupos. Sudáfrica, campeón de las últimas tres etapas del Circuito, llega a la final tras vencer a Nueva Zelanda por 26-14 en la otra semifinal, consolidándose como el equipo a vencer en la presente campaña





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