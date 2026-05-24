Histórico: Los primeros seis campeones argentinos en la tabla histórica

La clasificación histórica de campeones argentinos muestra que Boca, River, Indpendiente, Racing, Alumni y San Lorenzo son los primeros en la lista. Además, se detallan los puntos de los clubes y la clasificación para la Copa Libertadores 2027.

Los seis primeros clubes del ranking histórico de campeones del fútbol argentino: Boca , River, Indpendiente, Racing , el extinto Alumni y San Lorenzo . En una jornada inolvidable en el estadio Mario Alberto Kempes, el equipo de Ricardo Zielinski volvió a escribir otra página histórica frente a River Plate , el mismo rival al que había condenado al descenso en 2011.

Esta vez no hubo promoción ni promedio, pero sí otra tarde épica para el pueblo celeste: estuvo dos veces abajo en el marcador, reaccionó con carácter y terminó imponiéndose 3-2 en una final vibrante.clasificación directa a la Copa Libertadores 2027Marcelo Endelli - Getty Images South America, instancia en la que se cruzará con el ‘Campeón de Liga’ -por ahora, sería Independiente Rivadavia, de Mendoza-, el conjunto que más puntos acumule en la temporada. Como cierre, existe la chance de disputar la Recopa de Campeones, un triangular entre los vencedores de la Supercopa Internacional, la Supercopa Argentina y la Copa Argentina.

Así, el Clausura no solo entrega un cupo a la Libertadores y un lugar en una final anual: puede serLos jugadores de Belgrano celebran un triunfo épico, en su ciudad y frente a un grande: una consagración que quedará para siempre en la historia del club.la tabla histórica general de campeones argentinos, seguido de cerca por River (72) e Independiente (45), con Racing (41) cada vez más cerca de su clásico rival. Completan el Top 5 Alumni (club que ya no existe en el plano futbolístico) y San Lorenzo, con 22 consagraciones.

/ Central Córdoba (Rosario) / Colón de Santa Fe / Chacarita / Estudiantes de Caseros / Lomas Academy / Nueva Chicago / Saint Andrew’s / San Martín de Tucumán / Balcarce / Dock Sud / Tigre / Tiro Federal (Rosario) / Patronato / Platense e Independiente Rivadavia / todos con 1.

Arsenal / Argentinos Juniors / Quilmes / Rosario Athletic 3/ Central Córdoba (Rosario) / Colón / Estudiantes (Caseros) / Lomas Academy / Nueva Chicago / Old Caledonians / Patronato / Saint Andrew’s / San Martín (Tucumán) / Sportivo Balcarce / Dock Sud / Tiro Federal (Rosario) / Tigre y Platense 1Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo. Título en juego





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