La final de la Copa del Rey se vio marcada por el gol más rápido de la historia del torneo, anotado a los catorce segundos por la Real Sociedad ante el Atlético de Madrid. El equipo vasco se adelantó en el marcador aprovechando errores defensivos del conjunto colchonero, que ahora debe luchar por la remontada. Cuatro argentinos fueron titulares en la emocionante definición.

El Atlético de Madrid se encomienda a una estrategia de salida rápida para habilitar a sus extremos. La jugada decisiva comenzó con Ademola Lookman tomando el balón en la banda izquierda y avanzando con gran velocidad hacia el fondo de la cancha. A pesar de que el balón se marchó por la línea de fondo, el equipo colchonero lanzó un aviso. Sin embargo, la jugada estuvo marcada por varios errores que resultaron fatales: Giuliano Simeone calculó mal, el esférico le llegó a Guedes, y el portugués ejecutó un centro impreciso. En una difícil disputa aérea, Barrenetxea cabeceó el balón, superando en altura a Ruggeri. A pesar del esfuerzo de Musso, quien se estiró todo lo que pudo, no pudo evitar la anotación. El equipo dirigido por el Cholo Simeone, que pedía calma desde la zona técnica, se encontraba en desventaja desde el minuto catorce.

Este gol se ha convertido en el más tempranero en la historia de la Copa del Rey, marcando un hito histórico en la competición. La gran final de la Copa del Rey, que enfrentó a los madrileños y a los vascos, se pudo seguir en tiempo real de forma online y a través de la transmisión televisiva en el canal 116 de Flow, ofreciendo una plataforma accesible para todos los aficionados que deseaban presenciar este crucial encuentro deportivo.

Cuatro futbolistas argentinos tuvieron un papel protagónico en esta final de la Copa del Rey, demostrando la importante presencia del talento nacional en el fútbol europeo. Juan Musso defendió la portería, Nahuel Molina se encargó de la banda derecha de la defensa, Giuliano Simeone ocupó la banda derecha en el mediocampo, y Julián Álvarez fue la referencia ofensiva del equipo. Adicionalmente, otros dos jugadores argentinos, Thiago Almada y Nicolás González, estuvieron disponibles desde el banquillo de suplentes, listos para ingresar y aportar si fuera necesario, mostrando la profundidad de la plantilla y la calidad de los jugadores disponibles.

El once titular que dispuso Diego “Cholo” Simeone para afrontar este desafío fue el siguiente: Juan Musso, Nahuel Molina, Marc Pubill, Robin Le Normand, Matteo Ruggeri, Koke, Marcos Llorente, Giuliano Simeone, Ademola Lookman, Julián Alvarez y Antoine Griezmann. Por su parte, el entrenador de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, alineó el siguiente equipo sobre el césped del estadio de La Cartuja, en Sevilla, con el claro objetivo de alzarse con el codiciado trofeo de la Copa del Rey: Unai Marrero; Jon Aramburu, Duje Caleta-Car, Jon Martín, Sergio Gómez; Luka Sucic, Beñat Turrientes, Carlos Soler; Ander Barrenetxea, Gonçalo Guedes y Mikel Oyarzabal.

Damos la bienvenida a esta cobertura minuto a minuto del encuentro que, a partir de las 16 horas, enfrentó al Atlético de Madrid y a la Real Sociedad en la final de la Copa del Rey. El conjunto colchonero llegaba a este partido decisivo con un ánimo considerablemente elevado y se perfilaba como el favorito para conquistar el trofeo, especialmente después de haber logrado una destacada eliminación del Barcelona en la Champions League y de haberse clasificado a las semifinales del torneo más importante de Europa.

En contraste, el equipo vasco aterrizaba en el partido culminante con la clara impronta ganadora que le ha imprimido su entrenador, el estratega estadounidense Pellegrino Matarazzo. Desde su llegada al banquillo de los donostiarras, Matarazzo ha logrado revitalizar por completo el plantel, inspirando un espíritu de victoria y consistencia. Bajo su dirección, el equipo ha registrado un impresionante récord de 11 victorias, cuatro empates y solo tres derrotas en los 18 partidos disputados hasta la fecha, demostrando una notable solidez y una clara tendencia al éxito.

La rápida desventaja inicial complicó las aspiraciones del Atlético, que buscaba imponer su ritmo desde el principio del encuentro. El gol tempranero de la Real Sociedad, producto de una jugada bien elaborada a pesar de los imprevistos, puso a prueba la resiliencia del conjunto rojiblanco. La capacidad de reacción del equipo dirigido por el Cholo Simeone se puso a prueba de manera inmediata ante este golpe inesperado en el inicio del partido.

La historia de la Copa del Rey ha sido testigo de múltiples sorpresas, pero un gol en los primeros catorce segundos es, sin duda, un acontecimiento extraordinario que añade un dramatismo adicional a esta final. La estrategia de ambos equipos se vio alterada drásticamente por este gol, obligando a reajustes tácticos y a una mayor intensidad en la búsqueda de la remontada o de la ampliación de la ventaja





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