La selección de Cabo Verde logró una clasificación histórica a la Copa Mundial de la FIFA tras vencer a Suazilandia, desatando celebraciones masivas en la comunidad caboverdiana de Argentina, que reunió a miles de personas en la Sede de la Sociedad Caboverdiana de Dock Sud. El triunfo representa un hito deportivo y cultural para el archipiélago africano y su diáspora, que ve en este logro un símbolo de unidad y perseverancia. Aunque el próximo rival es Uruguay, el ambiente entre los hinchas es de optimismo y alegría desbordante.

La selección de fútbol de Cabo Verde ha logrado una hazaña histórica al clasificar por primera vez a una Copa Mundial de la FIFA, tras vencer a Suazilandia por 3-0 en octubre de 2025.

Este triunfo ha desatado una ola de euforia en la nación isleña y en la diáspora, particularmente en Argentina, donde la comunidad caboverdiana, estimada en unas 20.000 personas, se reunió en masa para celebrar el logro. En la Sede de la Sociedad Caboverdiana de Dock Sud, en el partido de Avellaneda, cientos de hinchas se congregaron para ver el partido y expresar su orgullo, describiendo un momento de alegría desbordante y unidad que trasciende las fronteras.

El éxito del equipo no solo es un precedente deportivo, sino un símbolo de identidad y resistencia para un pueblo con una fuerte cultura futbolística arraigada, que ahora ve cumplido el sueño de competir en el máximo torneo internacional. Aunque el camino aún incluye un difícil duelo ante Uruguay en la repesca, el ambiente entre los aficionados es de optimismo y confianza, con bromas sobre esperar otro empate y ser el mejor tercero.

La celebración en Argentina refleja el profundo vínculo de la comunidad con su tierra de origen, y cómo el deporte funciona como un puente emocional que conecta a miles de personas dispersas por el mundo en torno a una causa común. Este hito pone a Cabo Verde en el mapa futbolístico global y promueve un mayor reconocimiento de su cultura y su gente, generando un sentido de pertenencia y orgullo colectivo que será recordado por generaciones





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