Histórico británico escribe sobre la vida de Monje Negro, padre del nuevo Zar de Rusia

El historiador inglés Anthony Beevor acaba de publicar su nuevo libro sobre la vida del Monje Negro, quien supuestamente contribuyó a que los zares perdieran el poder y negó su propia culpabilidad. Sin embargo, sobre nada de lo que hizo, sucedió o dijo la existencia de certezas. Según Beevor, Rasputín fue uno de los causantes de que los zares perdieran el poder y sustentó sus argumentos en su vida intrigante.

El historiador inglés Anthony Beevor acaba de sacar un nuevo libro sobre la vida del Monje Negro. El autor sostiene que este campesino siberiano provocó el fin del régimen zarista.

Sobre nada de lo que hizo, de lo que le sucedió o de lo que dijo existen certezas. Un hombre con poderes, un aprovechador maligno, el monje negro, principal consejero de los zares, un amante legendario, un depravado sexual, el organizador de orgías gigantescas, un estafador, sanador, espía alemán, un clarividente que lanzó profecías que luego se cumplieron, el hombre que se resistía a morir.

Es un personaje que generó tantas dudas e interés que aún a 110 años de su muerte sigue habiendo revelaciones respecto a su vida. Acaba de salir en español, el nuevo libro del inglés Anthony Beevor, uno de los mejores historiadores vivos. Beevor sostiene que Rasputín fue uno de los causantes de que los zares perdieran el poder. Su pasado era oscuro e incierto.

Nada de educación, algunos delitos, un intento por ingresar en la vida espiritual, un paso por una especie de secta. Aleksiev, el Zarevich, el hijo varón de Nicolás y Alejandra era hemofílico. Sus padecimientos cada vez eran peores. En 1905 durante una gran hemorragia, Rasputín logró acercarse al pequeño príncipe y, dicen los testigos, lo sanó.

Otros afirmaban que sólo lo tranquilizó. La zarina desesperada le preguntó qué debía hacer y Rasputín le dijo que alejara al chico de los médicos. Aleksiev misteriosamente mejoró. De esa manera se integró a la Corte.

Pronto pasó de acompañar a la familia del Zar y de oficiar de médico personal a opinar y decidir sobre cualquier asunto de estado. El poder de Rasputín creció con el paso del tiempo y con la creencia de que era el único capaz de paliar los padecimientos del zarévich. Estaba casado con Praskovia, una mujer tres años mayor que él y con quien tuvo cinco hijos, aunque los dos primeros murieron apenas nacieron.

De allí pasó a un desprendimiento de la Iglesia Ortodoxa Rusa, a una herejía, una especie de secta llamada Los Flagelantes (los). Sostenían que se podía alcanzar la paz espiritual y el camino de la salvación a través del dolor. Se sometían a castigos físicos y vejaciones como parte de su educación espiritual. Muchas veces eran tan cercanos el placer y el dolor que una de las actividades más frecuentes de la secta eran las orgías apoteósicas.

La doctrina de lossostenía que Jesús se reencarna, cada tanto, en un ser humano. Y que el intercambio con esta deidad (o con ese humano que contiene un dios) expurgaría los pecados, los transformaría en virtud. Que el pecado terminaba acercando a la salvación





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