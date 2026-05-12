Histórica noche de televisión en Estados Unidos

Stephen Colbert reunió a cuatro de sus grandes colegas y aliados del late night en un encuentro que sirvió como un homenaje anticipado a la televisión nocturna en momentos de aumento de la nostalgia y la censura. Los monólogos de los personajes fueron targets en varias ocasiones de los comentarios del presidente, Donald Trump.

La televisión estadounidense vivió ayer una noche histórica. A pocos días del levantamiento definitivo de The Late Show con Stephen Colbert en CBS, previsto para el próximo 21 de mayo, el emblemático conductor reunió en su sofá a cuatro de sus grandes colegas y aliados del late night: Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon, Seth Meyers y John Oliver.

El encuentro funcionó como una suerte de homenaje anticipado a una era de la televisión nocturna que ahora enfrenta un particular escenario, y sus protagonistas hicieron uso de su principal arma, el humor, para enfrentar la nostalgia y la censura que han recibido en varias ocasiones por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por sus monólogos





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