Histórica final para la Selección Sub 17 femenina ante Brasil: hora y dónde ver el partido

La Selección Sub 17 femenina tiene su oportunidad para coronarse como campeona absoluta del Sudamericano al enfrentar a Brasil por el título en la final. Para ver el partido en vivo, sintonice el Estadio Defensores del Chaco, de Asunción, a las 19:30 horas.

La Selección Sub 17 femenina jugará una histórica final ante Brasil este sábado: hora y dónde ver el partidoLa jovenes de la Albiceleste disputarán por primera vez un partido por el título en el Sudamericano de la categoría.

La Selección Sub 17 femenina jugará la final del Sudamericano ante Brasil este sábado. Un partido histórico, porque es la primera vez que la Albiceleste afrontará un duelo por el título en esta categoría. Acá, todos los detalles. La jueza del partido será la colombiana Erika Sanchez y el encuentro podrá verse en vivo a través de la pantalla de La Selección Sub-17 femenina, cuyos mejores desempeños hasta este momento logra invicta a esta final.

En su debut, la Albiceleste se impuso por 2-0 frente a Paraguay, gracias a los goles de Oriana Gómez y Julieta Aguilar. Luego, empató 1-1 ante Colombia con un tanto de Macarena Torre y después se impuso 3-0 frente a Bolivia, con los gritos de Lola Conde, Agustina Maldonado y Lola Hernández.

Finalmente, cerró la primera etapa con un 2-2 vs. Chile, que contó con los goles de Mercedes Diz y Josefina Galarza. Ya en la semifinal, gracias a un gol de Maldonado, le ganó 1-0 a Venezuela y ahora irá por la gloria ante Brasil.

La Canarinha, por su parte, tuvo un desempeño altísimo en este certamen: venció 2-0 a Venezuela, 5-3 a Uruguay, 5-0 a Perú y 4-0 a Ecuador hasta la semi, donde empató 2-2 con Chile y se impuso por penales (5-3). Agustina Maldonado marcó el gol que le dio el pase a la final a la Selección Sub 17.

Brasil es, de hecho, la máxima ganadora en la historia del Sudamericano Sub 17, con cinco títulos (2010, 2012, 2018, 2022 y 2024). ¿Podrá dar el batacazo la Albiceleste? Mira también mira también Temas que aparecen en esta nota





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