Histórica derrota de Jannik Sinner ante Juan Manuel Cerúndolo en Roland Garros: "Me he sentido con muy poca energía"

El número 1 del mundo, Jannik Sinner, cayó eliminado en segunda ronda de Roland Garros frente al argentino Juan Manuel Cerúndolo después de tener un match point en el tercer set. Sinner, que perdió en cinco sets, reconoció problemas de energía durante el partido disputado bajo una ola de calor en París. El italiano destacó la solidez de su rival y restó importancia al calor como factor determinante. Esta derrota corta su racha de 30 victorias seguidas esta temporada.

Nada contra el calor: qué dijo Jannik Sinner tras su histórica derrota con Juan Manuel Cerúndolo en Roland Garros . El número 1 del mundo estaba a un juego de la victoria en el tercer set, pero perdió en cinco con el argentino.

El partido se disputó en una jornada de altas temperaturas en París, debido a una ola de calor que afecta a Francia en la previa del verano europeo. Sinner, que había dominado gran parte del encuentro, no pudo cerrar el tercer set cuando sacaba para el triunfo y terminó cediendo en un quinto set donde la resistencia física fue clave.

En la conferencia de prensa posterior a su eliminación, el italiano explicó las dificultades sufridas sobre el polvo de ladrillo durante esa jornada calurosa. Me he sentido con muy poca energía. Intenté cerrar el partido al saque pero no tenía fuerza. En el cuarto set me dejé ir un poco para tener energía en el quinto.

El primer juego era muy importante. No pude mantener mi saque. Desde ahí, todo fue a peor, reconoció. Así que intenté acortar los puntos.

Al principio del partido golpeé muy limpio la pelota. Después, he tocado fondo. Eso ha sido todo, subrayó. A pesar de los evidentes problemas físicos, Sinner quiso destacar el mérito de Juan Manuel Cerúndolo, quien se mostró muy firme en la segunda parte del encuentro en el estadio Philippe-Chatrier.

No me he sentido bien sobre la pista, pero puede suceder. Me encontraba en una buena posición, también en el tercer set. No he logrado cerrarlo con el saque y después he sufrido. Ha hecho un partido muy sólido, especialmente al final.

Eso es el deporte, comentó. Aunque su experiencia en el único Grand Slam que nunca ganó terminó abruptamente, y justo en una edición en la que su principal escollo, Carlos Alcaraz, es baja por lesión, Sinner puede estar contento con su rendimiento general tras conquistar los cinco Masters 1000 jugados este año, entre ellos el triplete sobre polvo de ladrillo. Intento fijarme siempre en los aspectos positivos. Si pienso en toda la gira de arcilla, ha sido muy buena.

He jugado a gran nivel, ganando tres torneos seguidos en tierra. Al venir aquí, estaba haciendo un gran tenis y me sentía muy bien. Estaba golpeando bien a la pelota, moviéndome bien, destacó el número 1 del mundo. Consultado específicamente por el calor, Sinner sentenció: Estaba cálido pero no una locura de cálido.

Siento que estaba bastante OK para jugar. Realmente no fue nada contra el calor, nada contra el clima. Fui solo yo hoy, pero pasa. Necesito tiempo para procesar lo que ha salido mal, sacar lecturas positivas e intentar hacer buenos entrenamientos antes de Wimbledon.

Después también tendré torneos importantes... Montreal, Cincinnati y el US Open. Todavía tengo mucho por lo que competir este año.

Por su parte, Juan Manuel Cerúndolo logró una de las victorias más importantes de su carrera al bajar al líder del ranking mundial en un Grand Slam, un hito que lo sitúa junto a otros tenistas argentinos que han logrado vencer a un número 1 del mundo en citas majors, un club que incluye a figuras como Guillermo Vilas y Juan Martín Del Potro. Esta derrota corta la racha de 30 triunfos consecutivos que acumulaba Sinner en la temporada, una marca impresionante que se vio truncada en el segundo Grand Slam del año.

El contexto de la ola de calor en París añadió un factor extra de dificultad, aunque el propio Sinner restó importancia a ese aspecto en su análisis. El partido, de casi cuatro horas de duración, tuvo un desarrollo cambiante: Sinner ganó los dos primeros sets por 6-2 y 6-4, pero Cerúndolo levantó el nivel y forzó el quinto después de imponerse en el tercero por 7-5 y en el cuarto por 6-3.

En la manga decisiva, el argentino quebró de entrada el saque de Sinner y supo mantener la ventaja hasta el final, sellando un triunfo histórico con un marcador final de 2-6, 4-6, 7-5, 6-3, 6-4. Cerúndolo, actualmente situado en el puesto 81 del mundo, jugará su próximo partido en Roland Garros frente al ganador del duelo entre Benoit Paire y un rival aún por definir.

Para Sinner, la derrota representa un golpe inesperado en su imparable arranque de temporada, donde ha ganado cuatro de los cinco Masters 1000 que se han disputado hasta la fecha, incluyendo el de Roma sobre tierra y el de Miami, Indian Wells y Cincinnati en pistas duras. Su único lunar en este 2024 había sido la ausencia de títulos en los Grand Slams, ya que fue finalista en el Abierto de Australia y ahora se despide temprano en París.

A pesar de la caída, Sinner mantendrá el número 1 del mundo tras el torneo, pero verá recortada su ventaja sobre los perseguidores. El tenis italiano, en pleno auge, tendrá que reponerse rápidamente para afrontar la temporada de césped, con Wimbledon como próximo grande, donde intentará mejorar su mejor resultado (las semifinales de 2023).

Para Cerúndolo, este triunfo es el más importante de su carrera y un impulso anímico enorme; su mejor participación previa en un Grand Slam había sido la tercera ronda en el US Open de 2023. Ahora, con la confianza por las nubes, buscará seguir haciendo historia en la arcilla parisina





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