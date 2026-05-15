Neymar ya es oficialmente italiano y la noticia ha llevado a los medios a especular sobre una posible versión alternativa de la Azzurra con el crack brasileño como emblema. Algunas teorías sugieren que con Neymar como máximo exponente, Italia probablemente habría evitado varios de los objetivos no cumplidos.

Neymar ya es oficialmente italiano y la noticia abrió una ola de especulaciones sobre una posible versión alternativa de la Azzurra con el crack brasileño como emblema.

Pero...obtuvo oficialmente la ciudadanía italiana y las redes rápidamente comenzaron a jugar con una pregunta imposible: ¿cómo habría sido Italia con O’Ney vistiendo la camiseta Azzurra? Neymar posó junto al equipo legal que llevó adelante el trámite (@NicoSchira). La noticia abrió paso a todo tipo de teorías futboleras alrededor de una hipotética versión de la selección italiana con el brasileño como máxima figura.

En medios italianos comenzaron a aparecer análisis casi de ficción futbolera alrededor de una posible versión alternativa de la Azzurra con Neymar como gran estrella. llevaba años buscando un futbolista capaz de desequilibrar partidos desde el talento individual, especialmente tras el retiro de figuras históricas como... Según distintos portales italianos, el brasileño habría sido ‘la pieza faltante’ para selecciones dirigidas por entrenadores como Roberto Mancini, Luciano Spalletti o Gennaro Gattuso.

El delantero brasileño habría aportado justamente lo que muchos consideran que le faltó a la Azzurra en los últimos años: desequilibrio individual, ingenio en espacios reducidos. Algunos medios incluso se animaron a plantear que con un futbolista de la talla del actual Santos, Italia probablemente habría evitado varios de los objetivos no cumplidos. Gattuso se lamenta por no cumplir con el objetivo de llevar a Italia al Mundial (Foto: AP).

Mientras las redes jugaban con la idea de una Italia con Ney, en Brasil creció otra noticia importante alrededor del atacante:, cuando sufrió la grave lesión ligamentaria frente a Uruguay que lo dejó casi un año afuera de las canchas. Desde entonces pasaron varios entrenadores por la Verdeamarela, pero Neymar nunca volvió a ser convocado oficialmente. Davide Ancelotti y una optimista frase sobre Neymar de cara al Mundial: 'Si está en esta lista es porque su estado físico está mejorando'.

OBJETIVOS - La inclusión de Neymar en la selección italiana como máxima figura - La influencia de su talento individual en la selección italiana - La ausencia de Neymar en la Verdeamarela y el estado actual de su estado físico - La perspicacia de entrenadores como Roberto Mancini, Luciano Spalletti o Gennaro Gattuso en llevar a la selección italiana a nuevas alturas - La busca por un futbolista que desequilibre partidos especialmente en los últimos años de la selección italiana bajo entrenadores como Gattus





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