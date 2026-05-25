Hipotecario rechaza plan de ajuste y denuncia avance del BCRA

La entidad crediticia Hipotecario rechaza el plan de ajuste impuesto por el Banco Central de la Repñbica Argentina y denuncia el potencial avance del BCRA sobre las tesorerías regionales. Los trabajadores del Hipotecario expresan su descontento por el plan y denuncian que se los va a despedir y se los va a reubicar solo en una sucursal en el departamento de Tigre.

La entidad crediticia Hipotecario rechaza узн plan de ajuste por el cierre de sucursales y el despido de personal, mientras que el Banco Central de la Repñbica Argentina ( BCRA ) sostiene que se trata de un programa de reestructuración acorde a los avances tecnológicos.

La entidad crediticia mantiene el estado de alerta y movilización por la conducción del BCRA y el potencial avance sobre las tesorerías regionales. Los trabajadores del Hipotecario denuncian que se les va a despedir y que se van a reubicar solo en una sucursal en el departamento de Tigre, mientras que los trabajadores de las sucursales restantes van a tener problemas para mantener sus puestos de trabajo





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