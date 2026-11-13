Hipótesis del atropello y encubrimiento en la desaparición de Loan Peña

El subcomisario Leandro Simón ratifica ante el tribunal que Loan Peña podría haber sido atropellado y que sus responsables ocultaron el cuerpo. Datos clave de peritajes y comunicaciones.

El tribunal de Corrientes avanzó en la investigación sobre el paradero de Loan Peña con una declaración que reaviva las teorías más oscuras sobre su desaparición. Durante su comparecencia ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes, el subcomisario Leandro Simón, integrante de la Policía Federal Argentina, plantó la hipótesis de que el menor fue víctima de un atropello vehicular. La versión sugiere que los responsables del siniestro decidirían no prestar asistencia médica al niño y procederían a deshacerse de su cuerpo para eliminar cualquier rastro del accidente.

Declaración policial sobre el encubrimiento

El investigador policial ratificó ante la justicia que esta línea investigativa constituía una de las más firmes durante los primeros días del suceso. Simón explicó que los involucrados habrían optado por borrar toda evidencia del siniestro tras el impacto. No obstante, el oficial se encargó de remarcar que esta conclusión se trata de una "apreciación personal" basada exclusivamente en su experiencia operativa en el campo. Esta distinción es fundamental para entender el peso probatorio que la defensa y la fiscalía podrían atribuir a esta versión de los hechos.

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Comunicaciones y movimientos sospechosos

La investigación técnica también reveló inconsistencias críticas en las comunicaciones de los principales sospechosos, Carlos Pérez y María Victoria Caillava. El uniforme detalló que se identificaron sugestividades en los dispositivos móviles secuestrados durante las allanamientos. Puntualmente, el teléfono de Carlos Pérez dejó de registrar actividad en dos oportunidades distintas durante el fatídico almuerzo de 2024 cuando el niño desapareció. Este silencio digital coincide con el lapso de tiempo en el que los hechos ocurrieron, generando interrogantes sobre la ubicación real de los acusados.

Geolocalización y la figura de Laudelina Peña

Los registros de geolocalización detectados en el celular de María Victoria Caillava apuntan a un presunto encuentro con Laudelina Peña durante las primeras horas de búsqueda. Laudelina es tía del menor y la primera persona en instalar mediáticamente la hipótesis de que el niño sufrió un accidente. Sin embargo, ella posteriormente se retractó de sus dichos, alegando haber actuado bajo presiones de su propio abogado. La coincidencia temporal entre la ubicación de Caillava y los contactos con Laudelina añade una capa de complejidad a la narrativa de los hechos.

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Peritajes forenses en la Ford Ranger

La subinspectora Abril Pizarro aportó un testimonio técnico fundamental sobre los peritajes realizados en la camioneta Ford Ranger del matrimonio Pérez-Caillava. La especialista confirmó que una prueba química efectuada sobre el paragolpes delantero produjo reacciones compatibles con la presencia de posibles rastros de sangre. Este hallazgo forense fortalece la teoría del impacto directo, aunque la Gendarmería Nacional advirtió inicialmente que la marca observada podría corresponder simplemente al roce contra un objeto duro.

Impacto en la investigación actual

A pesar de las aclaraciones técnicas sobre la naturaleza orientativa de algunas pruebas, la suma de declaraciones y datos técnicos mantiene viva la teoría del accidente y el posterior encubrimiento. El tribunal continúa evaluando cómo estas piezas encajan con la evidencia física y digital recopilada hasta la fecha. La comunidad y las familias involucradas aguardan resolución sobre el destino final de Loan Peña mientras persisten las dudas sobre la versión oficial presentada por los sospechosos principales.