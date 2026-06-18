Hinchas qataríes invaden Vancouver para apoyar a su selección en la Copa del Mundo

El emir de Qatar organiza vuelos especiales para que los aficionados viajen a Canadá y animen al equipo en su segundo partido del Mundial. Estudiantes qataríes en Norteamérica también se suman al apoyo.

La selección de fútbol de Qatar se prepara para su segundo partido en la Copa del Mundo con el apoyo de una multitud de seguidores que han viajado desde el Medio Oriente hasta Vancouver , Canadá.

El emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, organizó vuelos especiales para que los aficionados pudieran estar presentes en las gradas del estadio donde el equipo asiático enfrentará a su rival. La iniciativa, creada en conjunto por la federación qatarí y una entidad dedicada al desarrollo social y deportivo, busca generar una atmósfera vibrante que motive a los jugadores y demuestre la unidad del país en torno al deporte.

Los hinchas qataríes, identificados con banderas, camisetas y los tradicionales tambores darbuka, ya se han hecho notar en las calles de Vancouver. Su presencia no solo anima al equipo, sino que también crea un ambiente festivo que contrasta con la presión del torneo.

Además de los seguidores llegados desde Qatar, se invitó a estudiantes qataríes que residen en Estados Unidos y Canadá para reforzar el apoyo en las tribunas. Esta estrategia duplica la presencia de aficionados y asegura que el seleccionado no se sienta solo en territorio norteamericano. El capitán del equipo, Hassan Al-Haydos, dedicó un mensaje especial a los seguidores antes del partido.

Agradeció el esfuerzo de quienes emprendieron el viaje hasta Vancouver y expresó su deseo de que los aficionados salgan del estadio felices y orgullosos del rendimiento del equipo. Qatar busca mejorar la imagen que dejó en su primer partido mundialista, donde la presión y la inexperiencia jugaron en su contra. Con el respaldo de su gente, el conjunto asiático espera dar una sorpresa y demostrar su crecimiento en el escenario global del fútbol.

La logística del viaje de los hinchas incluyó vuelos charter coordinados por la casa real qatarí, lo que refleja el compromiso del país con su selección. Los aficionados, que forman parte de una comunidad apasionada, han compartido en redes sociales su travesía y la emoción de vivir la Copa del Mundo en Canadá. Las autoridades locales han recibido positivamente esta movilización, que también representa un intercambio cultural entre Oriente Medio y América del Norte.

El partido de hoy es crucial para las aspiraciones de Qatar en el torneo. Una victoria podría reavivar la esperanza de avanzar a la siguiente ronda, mientras que una derrota complicaría su camino.

Sin embargo, más allá del resultado, la presencia masiva de su afición ya es un triunfo para el fútbol qatarí. Los tambores darbuka suenan en Vancouver, y el seleccionado siente el aliento de su gente, lista para apoyar hasta el último minuto. La noche promete ser inolvidable para los jugadores y para los miles de seguidores que han cruzado el Atlántico para ser parte de este sueño mundialista





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