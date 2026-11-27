Fans de Estudiantes viajan a Montevideo en veleros, bicicletas y micros para la final de la Copa Libertadores 2026 ante Palmeiras. Más de 120 unidades llegan a Uruguay.

La pasión de la hinchada de Estudiantes de La Plata ha superado todas las expectativas logísticas mientras los seguidores se dirigen a Montevideo para apoyar a su equipo en la ansiada final de la Copa Libertadores 2026 contra Palmeiras. La capital uruguaya está siendo invadida por una oleada masiva de aficionados que han utilizado desde los medios de transporte más convencionales hasta iniciativas mucho más arriesgadas y creativas para alcanzar el Estadio Centenario.

Travesía náutica desde Ensenada al Centenario

Un grupo específico de seguidores decidió emprender la travesía utilizando un velero, navegando directamente desde el puerto de Ensenada hacia las costas uruguayas. Este grupo navegó durante cuatro horas hasta llegar a Colonia del Sacramento, donde planean transferirse en combis hacia la sede del partido. Uno de los participantes informó al portal 0221 que la decisión de zarpar surgió inmediatamente después de confirmar el pase a la final, destacando incluso que estaban dispuestos a transportar a otros hinchas durante el trayecto.

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Sin embargo, el transporte marítimo no fue la única opción singular elegida. Aunque una gran cantidad de aficionados optaron por el Buquebús, esta embarcación diseñada para transporte de pasajeros y carga marítima, la creatividad de la afición no conoció límites. La llegada a Colonia del Sacramento marca el último tramo terrestre de esta odisea náutica, asegurando que los seguidores estén presentes para la gran cita futbolística.

Miles de hinchas y más de 120 micros en caravana

A un día de la gran final, la infraestructura de Montevideo se ha adaptado a la massive llegada de la hinchada de Estudiantes. Se estima que más de 120 micros arribarán en las próximas horas en caravana, consolidando la presencia masiva del club platense en la región. Esta movilización masiva demuestra la profunda conexión y el compromiso de la base social del equipo argentino con su historia continental.

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El fenómeno de la movilización ha generado un impacto visible en toda la ciudad. Los turistas deportivos han llenado los hoteles, restaurantes y zonas céntricas, transformando la atmósfera de la capital uruguaya. La logística para recibir a tantos aficionados requiere una coordinación especial entre las autoridades locales y los organizadores del evento para garantizar el orden y la seguridad durante los días previos y posteriores al choque decisivo.

El esfuerzo extremo: Viaje en bicicleta desde La Plata

La dedicación de los seguidores llegó a sus límites más extremos con la decisión de Facundo, un fanático de Estudiantes, quien relató a Olé su travesía desde La Plata hasta Montevideo en bicicleta. Acompañado por un compañero, este aficionado recorrió la distancia completa sobre dos ruedas para acompañar al Pincha en la final contra Palmeiras. Esta hazaña física y mental subraya el nivel de devoción que caracteriza a la comunidad deportiva del club.

Estos relatos de sacrificio personal se suman a la narrativa general de apoyo incondicional. Mientras algunos viajan en vehículos motorizados o embarcaciones, la decisión de pedalear durante días refleja un deseo genuino de vivir la experiencia completa del viaje. Cada método de transporte, por más inusual que parezca, contribuye al ambiente festivo y emocional que rodea el partido de mayor importancia del año para la institución.

El escenario y los premios en juego en el Centenario

Todos estos esfuerzos convergen en el Estadio Centenario, donde se disputará el título de la Copa Libertadores 2026. La final no solo define la gloria deportiva, sino que también conlleva importantes premios económicos y clasificaciones para los clubes involucrados. Para Estudiantes, representar a Argentina en esta instancia máxima del fútbol sudamericano es un logro histórico que justifica cualquier esfuerzo logístico.

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Mientras el mundo del fútbol observa, la presencia física de miles de aficionados transforma el estadio en un coliseo colorado y negro. La marea humana en Montevideo asegura que el sonido y el apoyo llegarán desde los primeros minutos, independientemente del medio de transporte utilizado. El objetivo es claro: ganar la Copa Libertadores 2026 y llevar el trofeo a La Plata, coronando una campaña extraordinaria.