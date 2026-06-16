Hinchas de Argentina y Argelia se enfrentan en Times Square de Nueva York

Un grupo de hinchas de Argentina y Argelia se enfrentaron en Times Square de Nueva York, horas antes del debut de ambos en el Mundial 2026. Los incidentes se difundieron en redes sociales y muestran a los simpatizantes argentinos y argelinos en medio de un clima de tensión.

Golpes de puño y patadas voladoras: hinchas de Argentina y Argelia se enfrentaron en las calles de Nueva York . Las peleas entre los simpatizantes se produjeron en Times Square , donde habían organizado un banderazo, horas antes del debut para ambos en el Mundial 2026 .

Los videos con los incidentes se difundieron en el inicio de este martes en las redes sociales y muestran a los simpatizantes argentinos y argelinos, en medio de un clima de tensión y en un sitio donde había niños. En el lugar, hinchas de distintos países se habían concentrado para alentar a sus respectivas selecciones. Entre ellos estaban los de Argentina y Argelia, que a partir de las 22 chocarán en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

Las peleas entre los simpatizantes se produjeron en Times Square, a horas del debut de ambos en el Mundial en Kansas City. Otros videos que se ven en redes los muestran entonando las típicas canciones de cancha, en una de las zonas más concurridas de Manhattan. De momento, no se informó oficialmente si hubo heridos o detenidos.

Fue en el Mill Creek Park, un escenario que terminará con el pasto quemado tras el tránsito de alrededor de 3.000 hinchas argentinos subidos a la previa del estreno mundialista. Y prácticamente no hizo falta presencia policial; apenas se observó a un par de voluntarios de la FIFA en el lugar.

También en Kansas, pero en el Compass Mineral Center, el equipo que lidera Lionel Messi se sacó la tradicional foto grupal que marca cada inicio de aventura, después del último entrenamiento antes del debut. Un fan argentino golpea a un hincha de Argelia, en medio de un clima de tensión en Times Square. Foto REUTERS/Carolina Herrera La delegación posó para la imagen que quedará inmortalizada y lo hizo con un mensaje especial para Leo Balerdi.

'Leo, estamos todos con vos', se leyó en la bandera de respaldo para el futbolista que fue desafectado por el cuerpo técnico luego de sufrir un desgarro en el sóleo de la pierna derecha en una práctica de la gira previa. Los hinchas de la Selección Argentina armaron su 'pre banderazo' en Kansas: la historia del bombo de Tula que llegó para alentar en el Mundial 202





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