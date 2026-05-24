Hinchado llevó las cenizas de su papá a la final contra River en Córdoba

Hinchado llevado las cenizas de su papá en la final

Un hincha de Belgrano llevó las cenizas de su papá a la final contra River: 'Él hubiera querido estar acá' El hincha, fanático del Pirata, se despidió de su padre y recordó su legado futbolístico.

La familie estuvo presente en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. A pesar de la emoción, Ariel aseguró que siente la presencia de su padre en este momento histórico para el club cordobés. Para ver la final en televisión, necesitas un pack de fútbol y los canales correctos según tu operador: Canal 123 de Cablevisión Digital, HD y Flow, canales 604 (SD) y 1604 (HD) de DirecTV, canales 111 (SD) y 1017 (HD) de Telecentro.

TNT Sports: Canal 124 de Cablevisión Digital, HD y Flow, canales 603 (SD) y 1603 (HD) de DirecTV, canales 112 (SD) y 1018 (HD) de Telecentro. En qué canal de TV pasan River vs. Belgrano, en vivo por el Torneo Apertur





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