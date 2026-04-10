Hezbollah lanza misiles contra Tel Aviv, escalando el conflicto en Medio Oriente

El grupo chiíta libanés Hezbollah lanzó una serie de misiles contra Israel, mientras Netanyahu busca negociar el desarme. Además, se denuncia emboscada a diplomáticos en Bagdad y Trump acusa a Irán de incumplir acuerdo.

El conflicto en Medio Oriente continúa escalando con nuevos enfrentamientos y tensiones diplomáticas. En las primeras horas de la madrugada de este viernes, el grupo chiíta libanés Hezbollah lanzó una serie de misiles contra el centro de Israel, impactando zonas cercanas a Tel Aviv. Las sirenas de alerta antiaérea sonaron en varias localidades israelíes, incluyendo la ciudad costera de Ashdod, que fue un objetivo directo de los proyectiles, según informaron las Fuerzas de Defensa de Israel.

Afortunadamente, los sistemas de defensa israelíes interceptaron la mayoría de los misiles, evitando víctimas. El servicio de emergencias Magen David Adom reportó que no hubo heridos ni fallecidos como consecuencia del ataque. Sin embargo, este incidente marca una preocupante escalada en el conflicto, con Hezbollah intensificando sus operaciones más allá de las zonas fronterizas habituales, lo que eleva el temor a una mayor inestabilidad regional. Paralelamente a estos ataques, el gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció su intención de iniciar negociaciones directas con el gobierno libanés con el objetivo de avanzar en el desarme de Hezbollah, una medida que podría complicar aún más la ya delicada situación política y de seguridad en la región. Esta iniciativa, sin duda, busca abordar la creciente amenaza que representa el grupo chiíta, pero también podría generar controversia y tensiones adicionales entre las facciones políticas libanesas y sus aliados. La situación en la zona es altamente volátil y cualquier negociación que se lleve a cabo estará sujeta a una serie de factores complejos y contradictorios.\En un contexto de crecientes tensiones diplomáticas, se han producido otros eventos significativos. Se confirmó el fallecimiento del exministro de Asuntos Exteriores de Irán, Kamal Kharrazi, quien murió a causa de las heridas sufridas en un ataque aéreo ocurrido a principios de mes. Kharrazi, figura clave en la política iraní, había sido previamente ministro entre 1997 y 2005, y también ocupó el cargo de jefe del Consejo de Relaciones Exteriores y asesor del líder supremo Ali Jamenei. Los informes indican que resultó gravemente herido en un bombardeo contra su vivienda, en el que también perdió la vida su esposa. La muerte de Kharrazi se produce en medio de una escalada de hostilidades, que han involucrado acusaciones mutuas y crecientes tensiones entre Irán, Israel y otros actores regionales. Por otra parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos denunció una emboscada contra un grupo de diplomáticos estadounidenses en Bagdad, atribuida a milicias iraquíes alineadas con Irán. Aunque el ataque del miércoles no causó víctimas, Washington lo enmarca dentro de una serie de agresiones recientes contra intereses estadounidenses en Irak, lo que indica un deterioro de la seguridad en el país. El gobierno estadounidense expresó su preocupación por la actividad de grupos armados vinculados a Teherán y relacionó esta escalada con el reciente secuestro de la periodista estadounidense Shelly Kittleson.\El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, también ha hecho declaraciones relevantes sobre la situación. Trump acusó a Irán de incumplir el acuerdo para garantizar el tránsito de crudo por el estrecho de Ormuz, uno de los puntos clave del alto el fuego acordado entre Washington y Teherán. Trump expresó su frustración con la actuación de Irán, indicando que el país estaba fallando en su obligación de permitir el paso seguro del petróleo. Horas antes, Trump había advertido sobre informes que sugerían que Irán podría estar imponiendo tarifas a buques petroleros, instando a Irán a cesar inmediatamente cualquier práctica de este tipo. Estos comentarios reflejan las crecientes tensiones entre Estados Unidos e Irán, y añaden más leña al fuego de las hostilidades regionales. La situación en el estrecho de Ormuz es de vital importancia, ya que es una de las rutas marítimas más importantes para el transporte de petróleo a nivel mundial. Cualquier alteración en el flujo de petróleo podría tener consecuencias económicas significativas y podría exacerbar aún más las tensiones geopolíticas en la región. La combinación de los ataques con misiles, las tensiones diplomáticas y las acusaciones de incumplimiento de acuerdos, pintan un panorama sombrío para la estabilidad en Medio Oriente





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