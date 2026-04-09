Hezbollah ataca Israel tras bombardeos en Beirut: Escalada de tensiones en Medio Oriente

La milicia Hezbollah lanza cohetes contra Israel en respuesta a los bombardeos israelíes en Beirut, violando la tregua y elevando la tensión regional. Irán, por su parte, establece rutas alternativas en el estrecho de Ormuz.

La tensión en Medio Oriente alcanza un nuevo pico con el lanzamiento de cohetes por parte de Hezbollah hacia el norte de Israel, en respuesta a los recientes bombardeos israelíes en Beirut . La milicia chiíta, acusando al gobierno de Benjamin Netanyahu de violar la tregua de dos semanas previamente acordada, ha advertido que continuará sus ofensivas en “defensa de Líbano”.

Este ataque marca el primer lanzamiento de misiles por parte de Hezbollah desde el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán, intensificando la preocupación sobre la estabilidad regional. Las sirenas de alerta resonaron en el norte israelí, indicando la gravedad del ataque y la potencial escalada del conflicto.\Simultáneamente, las fuerzas israelíes respondieron con un nuevo bombardeo contra posiciones de Hezbollah en los suburbios del sur de Beirut, según informes de la cadena de televisión Al Jazeera. Este intercambio de fuego se produce en medio de una creciente escalada de hostilidades en el frente libanés, con ataques previos dirigidos a localidades en el sur de Líbano, como Safad al-Battikh, Majdal Selem, Chaqra y Kherbet Selem. La situación se complica aún más con la postura de Irán, quien ha anunciado la creación de rutas alternativas en el estratégico estrecho de Ormuz para evitar minas marítimas. La Marina de la Guardia Revolucionaria iraní ha publicado un mapa detallado para guiar a los buques mercantes, obligándolos a coordinar con las fuerzas iraníes y a seguir trayectos específicos, entrando por el norte de la isla de Larak desde el mar de Omán y saliendo por el sur hacia el Golfo. Esta medida, vista como una respuesta indirecta a la situación en la región, subraya la complejidad de los intereses y las alianzas en juego, y la potencial vulnerabilidad de las rutas marítimas internacionales.\El anuncio de Hezbollah y la respuesta israelí evidencian una preocupante dinámica de represalias y contraataques que amenaza con desestabilizar aún más la situación. La violación de la tregua, acusada por Hezbollah, y la consecuente escalada de violencia plantean serias dudas sobre la posibilidad de una solución pacífica y duradera. La creciente involucración de actores regionales, como Irán, y la delicada situación en el estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial para el comercio mundial, añaden una capa adicional de complejidad. El conflicto actual refleja no solo la rivalidad entre Israel y Hezbollah, sino también las tensiones más amplias en la región, incluyendo la relación con Irán y la influencia de las potencias internacionales. El escenario se presenta incierto, y la comunidad internacional debe redoblar esfuerzos diplomáticos para evitar una conflagración mayor que podría tener consecuencias devastadoras para toda la zona





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