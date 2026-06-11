Hernán Orsini abandona Boca y la directiva se desprende de varios jugadores

El delantero de Boca, Hernán Orsini, ha decidido dejar de ser futbolista del club de la Ribera y ha confirmado su salida al periodista Augusto César. La directiva de Boca se desprenderá de varios jugadores para armar el equipo para el segundo semestre del año, con la llegada de Vasco Arruabarrena como nuevo DT del plantel. El Xeneize intentará moverse en el mercado de pases para encontrar algunos refuerzos de jerarquía. El foco del equipo estará en la fase eliminatoria de la Copa Sudamericana, donde el club de la Ribera enfrentará a O’Higgins en la ronda de playoff.

El delantero de Boca , Hernán Orsini , ha decidido dejar de ser futbolista del club de la Ribera y ha confirmado su salida al periodista Augusto César.

Según anticipó César, habrá varias salidas más en el plantel del Xeneize. Orsini no fue considerado por Claudio Úbeda para la última temporada y se estaba entrenando por su cuenta.

Finalmente, acordó los términos con la dirigencia para interrumpir su vínculo y ahora podrá negociar con otro equipo para llegar en condición de libre. Además, la directiva de Boca se desprenderá de varios jugadores para armar el equipo para el segundo semestre del año, con la llegada de Vasco Arruabarrena como nuevo DT del plantel. El Xeneize intentará moverse en el mercado de pases para encontrar algunos refuerzos de jerarquía.

El foco del equipo estará en la fase eliminatoria de la Copa Sudamericana, donde el club de la Ribera enfrentará a O’Higgins en la ronda de playoff





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