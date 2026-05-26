Hernán Castillo cuestiona a jugadores del Pirata y Lucas Passerini responde en redes sociales

El comunicador e hincha de River, Hernán Castillo, cuestionó a los futbolistas del Pirata tras el partido definitorio del Torneo Apertura y Lucas Passerini, exjugador de China y hincha de River, respondió en redes sociales.

El delantero Lucas Passerini cruzó a Hernán Castillo por cuestionar a los jugadores del Pirata tras el partido definitorio del Torneo Apertura por una serie de declaraciones que hizo en su programa de streaming contra futbolistas del equipo cordobés.

En su descargo, el comunicador e hincha de, que hace seis meses jugaba en China, expresó que si nosotros vamos ahí y nos ponemos un uniforme, jugamos. Ese trabó, le ganó a un pibe de 18 años y puso la pelota del gol. Después, no se mueve tres metros. Y así te ganan, porque River jugó un partido de porquería.

Además, Castillo llamó a los hinchas del equipo de Núñez a no asistir al Monumental el próximo miércoles en el cruce contra Blooming (Bolivia) por la última fecha de la fase de grupos de. Las declaraciones de Castillo no pasaron desapercibidas y llegaron a oídos de uno de los protagonistas de la final en Córdoba, luego de que se viralizaran en redes sociales. Fue Passerini el encargado de responderle al periodista con un posteo en su cuenta de .

El periodista contestó a la publicación del delantero pidiendo perdón por sus comentarios. No obstante, hinchas de River cuestionaron a Castillo por sus declaraciones, mientras que otros también lo hicieron por su pedido de disculpas. Al respecto, el periodista lanzó una ironía contra los usuarios: "Te mandás una de caliente. Si la seguís, sos un soberbio; si pedís perdón porque reconocés el error, sos un cagón. Dios mío"





LANACION / 🏆 12. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Deportes River Pirata Torneo Apertura Hernán Castillo Lucas Passerini China Programa De Streaming Final En Córdoba Blooming (Bolivia) Medalla Cambios Fechas De Suspensión Coudet Mundial 2026 Penal Final Por La Mano De Rivero Cagón Soberbio

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pirata cuenta el penal ante River y sorprende a BelgranoEl 'Pirata' sancionó el penal de Lautaro Rivero y empató el partido contra River.

Read more »

El impensado festejo de un histórico de Boca tras la derrota de River ante Belgrano en la final del Torneo AperturaLas repercusiones de la consagración del Pirata se vivieron a través de las redes sociales.

Read more »

Es hincha de River, le gritó un gol en la final y se convirtió en uno de los héroes de BelgranoLeo Morales, autor de un gol para el Pirata, habló de su pasión por el Millonario.

Read more »

Miles de hinchas del "Pirata" celebran Torneo Apertura en CórdobaMiles de hinchas del "Pirata" inundaron las calles de Córdoba para celebrar el Torneo Apertura, primer título de la historia del club. Las autoridades organizaron una caravana oficial para que el plantel pueda exhibir el trofeo frente a su gente.

Read more »