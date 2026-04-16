Hermano del Ministro de Justicia, Esteban Mahiques, asumió como Jefe de Gabinete Ad Honorem

El Gobierno oficializó la designación de Esteban Mahiques, hermano del ministro Juan Bautista Mahiques, como jefe de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia. El nombramiento es ad honorem y con efecto retroactivo.

El Gobierno oficializó este jueves la designación de Esteban Mahiques como jefe de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia. Esta flamante incorporación representa una notable presencia familiar en la cúpula de la cartera judicial, ya que Esteban es hermano del actual ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques .

El nombramiento, firmado conjuntamente por el ministro Juan Bautista Mahiques y el presidente Javier Milei, se realiza con carácter ad honorem y tiene efecto retroactivo desde el 6 de marzo de 2026, según consta en el Decreto 251/2026 publicado en el Boletín Oficial.

Esteban Mahiques proviene de una familia con profundas raíces en el Poder Judicial argentino. Su padre, Carlos 'Coco' Mahiques, es un reconocido juez de la Cámara de Casación, y su hermano, Ignacio Mahiques, ejerce como fiscal federal. Esta trayectoria familiar subraya una conexión histórica con el ámbito de la justicia.

La designación de Esteban Mahiques se produce en un momento significativo para el Ministerio de Justicia, poco después de que Javier Milei tomara juramento a Juan Bautista Mahiques como nuevo titular de la cartera. La ceremonia de jura del ministro Mahiques tuvo lugar en el Salón Blanco de la Casa Rosada y contó con la asistencia de diversas autoridades gubernamentales, familiares y el ministro saliente, Mariano Cúneo Libarona. Juan Bautista Mahiques, quien anteriormente se desempeñaba como fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires y solicitó licencia para asumir su nuevo cargo, expresó su compromiso de trabajar por una justicia independiente, con normativas claras y una sólida seguridad jurídica, enfatizando la importancia de la estabilidad institucional como motor para la inversión y el desarrollo.

La formalización de la asunción de Juan Bautista Mahiques como ministro se llevó a cabo mediante el Decreto 133/2026, también publicado en el Boletín Oficial, que acepta la renuncia de Cúneo Libarona. Adicionalmente, se confirmó que Santiago Viola secundará al nuevo ministro en su rol de viceministro, desempeñando una función crucial dentro del Consejo de la Magistratura. El acto de jura se desarrolló en un ambiente protocolar y fue testigo de la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y allegados a la familia Mahiques. Testimonios del evento describen la ceremonia como concisa pero cargada de significado, con un juramento que suscita expectativas sobre la futura política judicial del gobierno.

La llegada de Juan Bautista Mahiques al frente del Ministerio de Justicia se produce en un escenario judicial argentino marcado por desafíos considerables. Actualmente, más de un tercio de los juzgados federales registran vacantes, lo que representa un obstáculo significativo para la gestión ministerial. Los expertos en la materia opinan que la experiencia previa de Mahiques como fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires podría ser instrumental en la abordaje de problemas estructurales del sistema judicial, aunque los resultados concretos de su gestión se observarán a mediano y largo plazo. Desde el oficialismo, estas designaciones se interpretan como un movimiento estratégico para afianzar la política de seguridad jurídica y potenciar la independencia del poder judicial, mientras el presidente Milei se prepara para un importante periplo por Estados Unidos, donde participará de encuentros con figuras políticas y líderes empresariales





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