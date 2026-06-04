Hermano de Noelia Rivero denuncia falta de respuesta policial antes del homicidio

Diego Rivero asegura que intentó denunciar semanas antes del asesinato de su hermana y relata la escalada de violencia, la falta de atención policial y la indignación de la comunidad ante el caso.

El hermano de Noelia Rivero , Diego Rivero, manifestó a TN que había intentado denunciar al agresor semanas antes de que se consumara el crimen, pero que la respuesta policial fue tardía y poco eficaz.

Según explicó Diego, la relación entre Noelia y Tomás Núñez había comenzado apenas seis meses antes; en aquel momento ella vivía sola en un departamento alquilado en Monte Grande. Con el paso del tiempo, el comportamiento de Núñez se tornó cada vez más violento, obligando a Noelia a aceptar su propuesta de mudarse a la casa del agresor para escapar de los enfrentamientos cotidianos.

Tras tres meses de convivencia, la violencia alcanzó niveles críticos y, un mes antes del asesinato, Noelia decidió abandonar la vivienda, aunque el agresor continuó acosándola mediante mensajes, llamadas y la imposición de alarmas destinadas a forzarle el contacto. Además, el denunciado tendría acceso a las cuentas bancarias de su hermana y la amenazaba con dañar a su familia, intensificando el clima de intimidación.

Diego recordó que, pocos días antes del homicidio, Noelia logró huir de la casa del agresor sin contactar a la policía. Corrió hasta un almacén cercano donde pidió ayuda a una amiga, quien la acompañó hasta la casa de su madre.

A pesar de haber encontrado refugio temporal, la violencia persistió: el agresor le enviaba constantes mensajes y, según el testimonio de su hermano, intentó ingresar a la vivienda con una llave suministrada por un familiar del fondo, tardando dos horas en lograr abrir la puerta, tiempo que resultó insuficiente para salvarla. Los familiares acuden a la comisaría de Llavallol para presentar la denuncia, pero el día del intento se produjo un gran incendio que mantuvo a la policía ocupada, dejando la solicitud sin atención.

Diego sostuvo que, de haber sido tomada la denuncia, su hermana estaría viva. El caso ha generado una oleada de indignación en la comunidad y entre los compañeros de trabajo de Noelia, quienes organizaron el velorio y expresaron su repudio a la violencia de género. La autopsia confirmó que la causa de muerte fue una herida letal infligida por Tomás Núñez, quien ya enfrenta cargos por homicidio.

La defensa del acusado aún no ha sido definida y se espera que pronto se nombre un abogado que lo represente en el proceso judicial. Mientras tanto, la familia Rivero continúa exigiendo una revisión de los protocolos policiales para casos de violencia doméstica, argumentando que la falta de respuesta oportuna contribuyó directamente al trágico desenlace.

La presión social se dirige ahora a las autoridades para que se implementen medidas preventivas más efectivas, garantizando que denuncias similares reciban la atención inmediata que requieran y evitando que otras víctimas enfrenten destinos semejantes





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