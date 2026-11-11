Hermanas atacan a novia del padre en Santiago del Estero y la dejan con fracturas graves

Dos hermanas agredieron violentamente a la novia de su padre con sillas y palos, provocándole fracturas múltiples. El caso ha sido trasladado a la fiscalía para una investigación exhaustiva en Santiago del Estero.

En la provincia de Santiago del Estero, una mujer de 47 años fue hospitalizada tras ser atacada a palazos por las hijas de su pareja en el barrio Los Lagos, en la calle Cassafoust. El agresor recostó golpes con sillas y palos, provocando varias fracturas que requerieron atención médica inmediata.

Detalle del incidente y heridas graves

La víctima, que se encontraba en el domicilio de su futuro esposo, recibió múltiples golpes en distintas partes del cuerpo. Las fracturas se hallaron en varias articulaciones, según los primeros estudios de la sala de urgencias. Los profesionales de guardia atendieron al caso con rapidez, estableciendo un protocolo de ingreso urgente a un centro de salud cercano.

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El personal médico explicó que la complejidad del cuadro clínico requiere de exámenes más exhaustivos para definir el alcance técnico de las lesiones y determinar los días de incapacidad. Los informes médicos se enviaron al expediente judicial para su análisis por la fiscalía.

Investigación liderada por la fiscal Ximena Jerez

Tras la denuncia formal, la fiscal Ximena Jerez asumió la conducción de la investigación. Su objetivo es esclarecer la secuencia exacta de los hechos y valorar la responsabilidad penal de las autoras del ataque.

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Además, la fiscalía solicitó un reporte detallado del Centro Integral de Salud La Banda, responsable del seguimiento del estado de la agredida. Se ordenó la incorporación inmediata de los informes médicos y diagnósticos al expediente, y se iniciaron tomas de testimonios a testigos y residentes de la zona.

Repercusiones legales y social

El caso ha generado alarma en la comunidad, pues pone de manifiesto la violencia doméstica en un entorno familiar. Las autoridades locales están incrementando la vigilancia en la zona y ofreciendo apoyo a víctimas de violencia.

Se ha programado una audiencia preliminar en la siguiente semana, donde la fiscal Jerez presentará los nuevos hallazgos y determinará las medidas de protección para la víctima. Otras familias en la provincia ya han solicitado asesoría legal sobre sus derechos y la prevención de situaciones similares.

Próximos pasos y seguimiento judicial

Los oficiales de la policía seguirán recolectando pruebas y corroborando testimonios. Cualquier pista adicional será incorporada al expediente para avanzar con la acusación formal contra las 2 hermanas involucradas.

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El Centro Integral de Salud La Banda continuará monitoreando la evolución de la paciente, ofreciendo terapias de rehabilitación y evaluando su capacidad de trabajo tras el choque. La fiscalía mantiene la coordinación con el sector de justicia para garantizar una respuesta rápida y justa.