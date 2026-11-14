Hermán Cisneros herido grave en explosión de Remedios de Escalada

Trabajador de Exgadet S.A. enfrenta graves lesiones por explosión de gas en Remedios de Escalada. Familia exige respuestas y derivación al Instituto del Quemado.

Hermán Cisneros, trabajador de 55 años contratado por Exgadet S.A., permanece internado en estado grave tras la explosión de gas ocurrida el viernes en Remedios de Escalada. Su hija Carla, de 22 años, describe el dolor de no poder reconocer a su padre en el Hospital de Lanús debido a las vendajes y el entubamiento, mientras la familia espera que las próximas 48 horas sean determinantes para su recuperación.

Detalles del accidente y estado de salud

Cisneros trabajaba como zanjero y se dirigía desde González Catán hasta Lanús para cumplir con su cita laboral en una obra de gas. El accidente se produjo en la esquina de Beltrán y Del Valle de Iberlucea, lugar donde Exgadet S.A. realizaba tareas de renovación de caños que la empresa describía como rutinarias. La onda expansiva del estallido tiró al suelo a los presentes, incluyendo a la madre de Carla, quien cayó al piso pero resultó con heridas menores tras ser protegida por su esposo.

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Lamento familiar y críticas a la gestión

Carla Cisneros expresó su angustia al no reconocer a su padre debido a la extensa cobertura facial, señalando que incluso su reloj era desconocido para ella. La joven cuestionó la inmediatez de las respuestas de MetroGAS ante una posible fuga, preguntando por qué no se cortó el suministro. Exigió la presencia de representantes de la empresa en el hospital y solicitó la derivación de Hermán Cisneros a centros especializados como el Instituto del Quemado o clínicas privadas mediante su obra social, Construir Salud.

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Escena en la guardia y otros afectados

La espera en el Hospital de Lanús estuvo marcada por la incertidumbre y la angustia de familiares y compañeros. Se reportaron seis personas internadas en estado grave. Entre los afectados se encontraba una mujer llamada Carolina, quien fue llamada por su nombre por un ambulanciero mientras esperaba por su hijo. Otros vecinos sufrieron lesiones menores, como cortes en la cabeza causados por la reja voladora y ventanas estalladas, aunque mantienen condición estable.

Próximos pasos y situación de los heridos

El equipo médico indica que el estado de los obreros heridos, quienes realizaban las obras de renovación, es el factor crítico. La familia de Cisneros continúa en la puerta de la guardia, buscando apoyo y respuestas concretas sobre la atención recibida. Mientras algunos familiares piden traslado a otras instalaciones, otros esperan novedades en la evolución de sus seres queridos en el cuadro clínico.