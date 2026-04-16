Herencias en Argentina: Testamentos, Legítima y Sucesión Intestada

Comprender el proceso sucesorio en Argentina, incluyendo la diferencia entre la sucesión testamentaria y la intestada, los derechos de los herederos forzosos y el rol de la porción legítima según el Código Civil y Comercial.

El Código Civil y Comercial de la Nación (CCyC) en Argentina establece un marco legal claro para la distribución de bienes tras el fallecimiento de una persona. Existen fundamentalmente dos vías para llevar a cabo este proceso: la sucesión testamentaria y la sucesión intestada. La primera se presenta cuando el difunto ha dejado un testamento válido que expresa sus últimas voluntades.

Sin embargo, esta libertad de disposición no es absoluta; se encuentra limitada por la figura de la porción legítima. Este concepto legal está diseñado para proteger a los llamados herederos forzosos, quienes son los hijos, el cónyuge y los padres del causante. A ellos se les garantiza, por ley, la recepción de una fracción mínima e indisponible del patrimonio del fallecido. La reforma introducida por el CCyC en el año 2015 actualizó las proporciones de esta porción legítima. Actualmente, los hijos tienen derecho a reclamar dos terceras partes de la herencia. En el caso de los ascendientes (padres, abuelos) y el cónyuge supérstite, la porción legítima se reduce a la mitad del patrimonio. Por otro lado, la sucesión intestada, también conocida como sucesión ab intestato, se activa en ausencia de un testamento. Esto ocurre si la persona fallece sin haber expresado su voluntad en un documento legalmente válido, si el testamento existente ha sido declarado nulo por alguna razón, o si el testamento no abarca la totalidad de los bienes del causante. En esta modalidad, la voluntad del difunto cede su lugar al orden legal preestablecido. El Código Civil y Comercial, específicamente en su artículo 2340, detalla la jerarquía y el orden en el que los parientes sucederán los bienes. Es importante recalcar que un testamento, si bien es un acto de disposición personal, no es inexpugnable. Los artículos 2462 y 2531 del CCyC contemplan la posibilidad de impugnar un testamento y que este sea declarado nulo. Las causas para anular un testamento son diversas y pueden ir desde vicios de forma hasta problemas de capacidad del testador o coacción. Un aspecto crucial que a menudo se omite es que la nulidad de un testamento no se produce de manera automática. Para que sea efectiva, debe ser declarada judicialmente por un juez, a solicitud de una persona interesada que demuestre tener legitimación para hacerlo. El tipo de nulidad, que puede ser absoluta o relativa según la gravedad del vicio que afecte al testamento, tiene implicaciones directas sobre quién puede iniciar la acción de nulidad y dentro de qué plazos se debe hacer, tal como lo establece el artículo 2467 del CCyC. En cuanto a la distribución de bienes en la sucesión intestada, el CCyC establece una jerarquía muy definida. Los descendientes, es decir, los hijos y nietos, gozan de prioridad absoluta y excluyen a cualquier otro pariente. En su ausencia, la herencia recae sobre los ascendientes, o sea, los padres y abuelos del fallecido. El cónyuge supérstite, o la persona que mantuviera una unión convivencial inscrita, tiene la particularidad de poder heredar junto con cualquiera de los dos grupos anteriores (descendientes o ascendientes). En el supuesto de que no existan descendientes ni ascendientes, ni cónyuge, la ley establece que heredarán los parientes colaterales hasta el cuarto grado. Esto incluye a hermanos, sobrinos, tíos y primos hermanos del causante. Si después de agotar todas estas instancias no se encontrara ningún pariente con derecho hereditario, la ley dispone que los bienes pasen a formar parte del patrimonio del Estado, ya sea nacional o provincial, dependiendo de la radicación de los mismos. Es fundamental tener presente una distinción importante en lo referente a los derechos hereditarios: la figura del conviviente. A diferencia del matrimonio, la unión convivencial debidamente inscripta no otorga por sí misma derechos sucesorios intestados. Si bien la ley prevé acciones para el conviviente, como la compensación económica, no le confiere automáticamente la calidad de heredero ab intestato. Para que un conviviente pueda acceder a los bienes del fallecido, es necesario que haya sido expresamente incluido en un testamento válido. En el escenario donde no existan herederos legales ni legatarios designados en un testamento, el juez declarará la herencia como vacante y ordenará la transferencia de todos los bienes al Estado. Sin embargo, incluso en estas circunstancias extremas, si con posterioridad apareciera una persona con derechos hereditarios y lograra acreditarlos fehacientemente ante la justicia, podrá iniciar un proceso de petición de herencia. Esta acción le permitirá reclamar los bienes, pero con una condición: deberá aceptarlos en el estado en que se encuentren, renunciando a cualquier reclamo por frutos percibidos con anterioridad o por posibles deterioros que los bienes hubieran sufrido. El trámite para formalizar la sucesión se inicia ante el juzgado civil del último domicilio del causante e involucra una serie de etapas procesales. Un avance significativo que implementó el CCyC desde 2015 es la posibilidad de que los herederos mayores de edad y con plena capacidad jurídica puedan acordar la partición de la herencia de manera extrajudicial. Esto significa que pueden dividir y adjudicar los bienes de común acuerdo, sin necesidad de recurrir a un litigio judicial, lo cual representa una notable reducción de costos y tiempos en el proceso sucesorio





Cronistacom / 🏆 16. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sucesión Testamento Herencia Porción Legítima Código Civil Y Comercial

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La Fuerza Aérea Argentina abre inscripciones para el Servicio Militar VoluntarioEl Gobierno Nacional oficializa el Servicio Militar Voluntario de la Fuerza Aérea, ofreciendo a jóvenes argentinos mayores de 18 años la oportunidad de inscribirse, completar sus estudios, aprender oficios y contribuir a la defensa nacional. Los interesados deben cumplir con requisitos y realizar trámites gratuitos y personales.

Read more »

Llegó el “Zara brasileño” al Argentina y abrió un local exclusivo en este shoppingCon 130 tiendas, ha consolidado su presencia en su país y ahora atrae la atención de los entusiastas de la moda debido a sus similitudes con la marca española.

Read more »

Contra Vento y Corolla: el nuevo auto que llegó a la ArgentinaYa se puede conseguir en los concesionarios de la marca coreana.

Read more »

Cuánta plata necesita una familia para no ser pobre en Argentina, según INDECEquipo editorial de iProfesional, sitio de noticias sobre finanzas personales, economía, impuestos, tecnología y buenos negocios. Cómo cuidar tu dinero.

Read more »

Corven Redobla Apuesta: Fabricará Vehículos Chinos en Argentina con Foton y Explora la Producción de CheryEl Grupo Corven, fabricante nacional, planea fabricar vehículos de origen chino en Argentina con Foton y evalúa la producción de Chery, invirtiendo u$s 50 millones para expandir su producción local y capitalizar el creciente mercado de vehículos chinos.

Read more »

Se deteriora la 'fábrica argentina de dólares' tras el mal dato del IPC INDECPeriodista especializado

Read more »