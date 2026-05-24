Herencia y transmisión de bienes: cómo evitar perder derechos y reducir impuestos

En medio de una situación económica compleja, las herencias cobran relevancia. Se ha despertado interés por una herramienta legal que posibilita la estrategia adoptada por el causante para anticipar la transmisión de bienes. Aunque a nivel nacional no hay un impuesto unificado, tres jurisdicciones efectúan gravámenes sobre la transmisión gratuita de bienes. La implementación en la provincia se centra en un impuesto análogo en ciertos contextos, aunque su efecto es menos extenso y tiene un impacto reducido en situaciones de sucesiones masivas.

Confirmado | Qué sucede cuando se hereda una cuenta bancaria y otra persona retira dinero sin autorización: esto es lo que todos los herederos deben hacer para evitar perder sus derechos (foto: archivo).

En medio de una situación económica compleja y donde el sueño de la casa propia todavía se vislumbra difícil para ciertos sectores, las herencias cobran relevancia. Es así que se ha despertado interés por una herramienta legal que posibilitay la estrategia adoptada por el causante para anticipar la transmisión de bienes.

Aunque a nivel nacional no hay un impuesto unificado, tres jurisdicciones efectúan gravámenes sobre la transmisión gratuita de bienes:La tienda china más conocida llega a Argentina | Abrirá un nuevo local y va a regalar miles de pesos a los primeros que entrenSe adelanta el Super Niño y hay alerta máxima | Golpeará al país con lluvias históricas, vientos fuertes y posibles inundaciones en estas zonasQué grava:La implementación en la provincia se centra en un impuesto análogo en ciertos contextos, aunque su efecto es menos extenso y tiene un impacto reducido en situaciones de sucesiones masivas, tal como señala elEn las jurisdicciones donde se cobra el impuesto, los especialistas destacan una herramienta que permite reducir o evitar la carga fiscal.

Foto: IA. En las jurisdicciones donde se cobra el impuesto, los especialistas destacan una herramienta que permite reducir o evitar la carga fiscal:el titular transfiera la propiedad del bien en vida, manteniendo el uso y goce hasta su fallecimiento. Al tratarse de una donación instrumentada bajo determinadas condiciones, puede quedar fuera del hecho imponible de la herencia o generar una base imponible menor.

Abogados especializados advierten que cada caso debe evaluarse individualmente, ya que el tratamiento fiscal depende de la jurisdicción donde se registre el inmueble y del domicilio del causante. Ya es oficial: las autoridades visitarán casa por casa para verificar la existencia de los titulares de pensiones o les darán de baja la prestación La mayoría de los gobiernos provinciales ha decidido no cobrar ese impuesto, debido a razones de índole política (resistencia social hacia el tributo) y fiscales (complejidad en el control y escaso potencial de recaudación en ausencia de un régimen nacional unificado).

La Ley de Sucesiones cambia definitivamente y los bienes de la herencia no podrán ser tocados por más de diez años Despide el Impuesto a las Sucesiones y Donaciones: estas son todas las personas que no lo van a pagar en 202





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