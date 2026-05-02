Herencia en Argentina: Cuándo un cónyuge no tiene derecho a la herencia y otros detalles legales

El reparto de bienes tras un fallecimiento en Argentina está regulado por el Código Civil y Comercial de la Nación, con normas que pueden invalidar un testamento si no se cumplen ciertos requisitos. Este artículo explica cuándo un cónyuge no tiene derecho a la herencia, el concepto de porción legítima y cómo las deudas pueden afectar el proceso de sucesión.

La distribución de bienes tras el fallecimiento de una persona suele estar regulada por un testamento válido, donde el difunto especifica a quiénes desea dejar su patrimonio.

Sin embargo, existen circunstancias en las que dicho testamento puede ser declarado nulo si los herederos no cumplen con los requisitos legales establecidos por el Código Civil y Comercial de la Nación. A pesar de que muchas familias creen que la herencia se transfiere automáticamente al cónyuge o a los hijos, la realidad es más compleja, ya que el reparto está estrictamente regulado y depende de varios factores, como la existencia de un testamento, los vínculos familiares y los límites legales para evitar abusos.

En el caso de las parejas, no todos los cónyuges podrán recibir una parte de la herencia, incluso si están legalmente casados. ¿Cuáles son los motivos y en qué casos se aplica esta normativa? El cónyuge sobreviviente es considerado heredero forzoso y conserva derechos incluso cuando existe un testamento. Su participación en la herencia varía según los demás herederos.

Sin embargo, si el cónyuge fallece dentro de los 30 días posteriores al matrimonio debido a una enfermedad terminal, no tiene derecho sucesorio, a menos que se demuestre una convivencia previa. Además, no hay derecho sucesorio si hubo un divorcio o una separación de hecho sin evidencia de reconciliación.

Incluso cuando hay un testamento válido, la voluntad del fallecido no puede vulnerar el mínimo legal que el Código Civil y Comercial de la Nación reserva para ciertos familiares directos, conocido como porción legítima, según el artículo 2444. El proceso de sucesión puede complicarse aún más si el fallecido dejó deudas. En estos casos, los herederos deben asumir la responsabilidad de pagar las obligaciones pendientes antes de recibir cualquier bien.

Si las deudas superan el valor de la herencia, los herederos tienen la opción de renunciar a la herencia para evitar cargas financieras. Este marco legal busca proteger tanto los derechos de los herederos como los intereses de los acreedores, garantizando un proceso justo y transparente en la distribución de los bienes del difunto





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