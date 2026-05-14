Henrik Rehbinder, periodista alemán, se refiere a la tendencia a utilizar expresiones racistas en la actualidad, tras los recientes fallos de la Corte Suprema, y sostiene que Estados Unidos está experimentando un retroceso en materia de derechos civiles y representación de minorías. Además, vincula este fenómeno con la narrativa política posterior a la presidencia de Obama y las medidas conservadoras. Además, Rehbinder se refiere a la reciente elección de la Corte como una donde no se usa una ley de protección electoral histórica, después de la lucha por los derechos civiles en la década de 1960.

Henrik Rehbinder sobre el clima político en EE. UU. :"Hoy se puede hablar en términos racistas con expresiones que antes eran intolerables" El periodista alert sobre el impacto de los recientes fallos de la Corte Suprema y asegur que Estados Unidos atraviesa un retroceso en materia de derechos civiles y representación de minorías.

" "La Corte Suprema dice que el racismo ya desapareció y que por eso no se necesita esa protección, pero la realidad es que hoy se puede hablar en términos racistas con expresiones que antes eran intolerables. " Para el especialista, el discurso de victimización de sectores blancos conservadores alimenta la división política y cultural en el país





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