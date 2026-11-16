Henri Charrière, Milton Friedman y la Masacre de El Salvador: Eventos Históricos

Un repaso histórico que abarca a Papillon, el Nobel Milton Friedman y la masacre jesuita de El Salvador, analizando sus impactos políticos y sociales.

El análisis de los hitos históricos revela cómo figuras como Henri Charrière y Milton Friedman han dejado una huella profunda en la cultura y la economía global. Henri Charrière, nacido en 1906 en Francia, es mundialmente conocido como Papillon debido a su famosa fuga de la Isla del Diablo. Por su parte, Milton Friedman, fallecido en 2006 en San Francisco a los 94 años, fue el principal impulsor del monetarismo y asesor de la dictadura de Augusto Pinochet.

Legado Literario de Henri Charrière y José Saramago

Henri Charrière fue condenado a prisión perpetua por un crimen que no cometió, lo que derivó en su envío al presidio de la Isla del Diablo, de donde logró escapar. Relató su odisea en el libro Papillon, que se convirtió en un best seller y fue llevado al cine en 1973, año en que falleció. Simultáneamente, José Saramago nació en 1922 en Azinhaga y se consolidó como un escritor monumental. Publicó obras maestras como Memorial del convento, El año de la muerte de Ricardo Reis, El Evangelio según Jesucristo y Ensayo sobre la ceguera. En 1998, se convirtió en el primer escritor en lengua portuguesa en recibir el Nobel, aunque como fervoroso comunista, falleció en 2010.

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Impacto Político de Rodolfo Terragno y Eduardo Berti

En el ámbito político y periodístico argentino, Rodolfo Terragno nació en 1943 en Buenos Aires. Tras ser responsable de la revista Cuestionario y partir al exilio en 1976, fundó el Diario de Caracas en Venezuela. Raúl Alfonsín lo nombró ministro de Obras y Servicios Públicos en 1987, tras leer La Argentina del siglo XXI. Terragno negoció el traspaso del mando con Carlos Menem y fue embajador ante la Unesco entre 2015 y 2019 durante la presidencia de Mauricio Macri. Por otro lado, Eduardo Berti nació en 1964 en Buenos Aires y trabajó como periodista en Página/12. Obtuvo el Premio Emecé en 2011 con El país imaginado y se radicó en Francia, formando parte del grupo literario Oulipo.

Memoria de la Masacre de Jesuitas en El Salvador

La masacre de jesuitas en El Salvador, ocurrida en 1989, marcó un punto de inflexión en la guerra civil del país. Seis sacerdotes jesuitas, cinco españoles y uno salvadoreño, fueron asesinados junto a una empleada doméstica y su hija dentro de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Los militares responsabilizaron al coronel René Ponce, quien murió impune en 2011, aunque el militar Inocente Montano fue condenado en 2020 a 133 años de cárcel. Los jesuitas propiciaban un acuerdo de paz con la guerrilla del Frente Farabundo Martí, y estos eventos generaron una condena internacional sin precedentes.

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Conmemoración de la Batalla del Ebro y el Nacimiento de Ezequiel Fernández Moores

La batalla del Ebro, que finalizó en 1938, decidió la Guerra Civil Española a favor de las tropas de Francisco Franco. Con más de 300 mil soldados involucrados, fue la más larga y costosa del conflicto, donde los republicanos perdieron 10 mil hombres frente a 6500 bajas nacionales. En 1957 nació Ezequiel Fernández Moores, quien se convirtió en un referente del periodismo deportivo. Ha publicado obras significativas como Díganme Ringo, Breve historia del deporte argentino y, en 2025, Menotti, el primero. Historia del técnico que refundó la Selección.

El Último Capítulo de la Era Dorada de Hollywood

Clark Gable, la icónica estrella de Lo que el viento se llevó, falleció en 1960 a los 59 años. Había ganado el Oscar por Sucedió una noche y pocos días antes de su muerte terminó el rodaje de The Misfits. Esta película de John Huston también marcó la última aparición cinematográfica de Marilyn Monroe. Estos eventos, junto a los legados de Saramago y Charrière, definen momentos cruciales de la historia cultural y política del siglo XX.